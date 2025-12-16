癌症新藥基金週年感恩大會登場 三千多癌症家庭受惠 制度能永續化、讓癌症照護成為台灣驕傲！
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部 文章授權刊登/台灣癌症基金會
癌症新藥基金上路一週年，已協助 3351 位癌友家庭，平均年減 117 萬元藥費負擔。病友真心告白「沒有被放棄」，見證政策落地的生命力量。
「我要感謝賴總統，讓我覺得沒有被放棄！」這句病友的真心告白，成為今（12/15）癌症新藥基金週年感恩大會最動人的時刻。癌症新藥基金上路一週年，台灣癌症基金會邀請賴清德總統、立法委員劉建國、15位醫界代表與12個病友團體齊聚一堂，回顧執行成果，也盼制度穩健，讓這條「癌友生命線」得以永續，成為台灣新的驕傲。
基金首年助 3351 個家庭 癌友平均年減 117 萬自費負擔
台灣癌症基金會執行長張文震指出，癌症新藥基金源自賴總統提出的「健康台灣」願景，以 50 億元公務預算先行挹注，自 2025 年起啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友可以「更快使用、更早治療」。截至 8 月 1 日，共收載 11 項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，已有 3351 位病友家庭受惠，平均每人一年減少約 117 萬元藥費負擔。
張文震表示：「對一般民眾而言，這可能只是政策；對正在與病魔對抗的病友，卻是一張『活下去的入場券』。」便有病友悄悄對他說：「謝謝總統，讓我覺得沒有被放棄。」道出政策落地後最真實的感受。
從政見到政策 盼邁向永續發展
賴清德總統上任後成立了健康台灣推動委員會，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年達成癌症標準化、死亡率降低三分之一的目標，並提出癌症治療3件三支箭：
一、提升早期篩檢
二、聚焦基因檢測與精準醫療
三、建立百億癌藥基金
希望透過這些政策精進，擴大癌症的預防篩檢與治療，以及有效對癌症防治，讓國人能夠更健康。今年開始，癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢對象與年齡範圍，另有乳突病毒檢測服務還有調高篩檢服務的費用等，另外，後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位、用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，今年公務預算已經有50億元到健保基金，明年度再挹注50億元，更用平行審查制度，加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓臺灣的癌症用藥接軌國際。
立法委員劉建國回顧 2023 年陪同 13 個病友團體拜會賴清德（時任副總統）的情景，病友帶著請願書，希望台灣不能再讓病友等不到藥。如今基金真正運作，象徵政府兌現承諾，也讓癌症照護體系更完整。他也提醒，目前基金仍屬行政專款，缺乏制度性保障，呼籲政府與立法院共同推動法制化，讓癌藥基金具備穩定財源、透明決策與永續運作。
典禮中，由兩名因癌藥基金而受到妥善治療的病友代表致贈感謝卡給賴總統，感謝政府推動政策。
病友小鈺：前半段自費苦撐 後半段仰賴基金及時雨 迎來「完全反應」
四十多歲的病友「小鈺」（化名）是一名研究助理，某天追劇躺在床上，偶然摸到乳房硬塊，進一步檢查被診斷為 3～4 公分的三陰性乳癌。「雖自知是作息不佳的亞健康族群，但平日很少看醫師、兩年前乳房檢查正常，一時間還是很震驚。」
依照醫師建議，她採用最新的「術前化療合併免疫治療」。前 4～5 次免疫療程需自費，靠的是小時候媽媽幫她買的一份小額醫療險，卻只換來腫瘤縮小 0.5 公分，母女倆都十分挫折。所幸癌症新藥基金開始透過健保暫行支付給付這項免疫療法，「就像是一場及時雨」，讓她得以無後顧之憂完成後續療程，並依標準流程調整化療藥物。最後手術切除標本顯示「完全病理反應（pCR）」，腫瘤細胞已經看不到。
小鈺說，癌症新藥基金不只是幫她省下了一筆醫療費，更重要的是讓她在關鍵時間點，能以國際標準完成最有效的治療。她坦言，病情一旦惡化，後續龐大的長照成本與醫療資源消耗，將是更巨大的損失。基金實質減少了癌症末期照護帶來的沉重社會代價。
心理師小君：自認「用不到健保」 靠癌藥基金抓住關鍵治療
50 歲的「小君」（化名）是行動心理師，過去一年只用健保洗牙，連感冒都很少看醫生，家族也無癌症病史，常笑自己「根本用不到健保」，因此從未投保任何醫療險。
某次如廁時，她在衛生紙上發現一小滴淡粉紅色血漬，因警覺身體一向健康，「任何異常都不尋常」，便利用乳房攝影與子宮頸抹片巡迴車做檢查。子宮頸檢查正常，乳房攝影卻出現鈣化陰影，首次回診就被安排超音波及穿刺，一週後被告知是約 4 公分的三陰性乳癌，且淋巴受侵犯，消息讓她完全錯愕。讓她震驚到一度懷疑「是不是拿錯檢體」，單身獨居的她，多數時候獨自往返醫院。
北醫團隊為她規劃兩種化療藥物合併免疫治療的術前療程，至今腫瘤已縮小一半。曾從事癌症心理研究的她深知「身心一體」，用專業幫自己調適，把每一次治療都當成「要穿越的關卡」，盡量維持可以打仗的狀態。
沒有商業保險的她，本以為三陰性乳癌只能靠傳統化療。後來醫師告訴她，關鍵免疫藥物已透過癌症新藥基金納入給付，「如果沒有這筆基金，我大概只敢選最基本的化療。」如今能在早期就使用國際標準療法，減少復發風險，也減輕自己的財務壓力，她形容：「雖然得到的是最不想聽到的癌別，但在可以安心治療的時間點被發現，又有醫療團隊和基金撐腰，某種程度上真的是一種祝福。」
癌藥基金受惠的不只癌友家庭 病友、醫師、產業共創三贏
張文震強調，癌症新藥基金不僅讓臨床治療與國際接軌，也透過使用者產生的「真實世界數據」（RWE），作為健保給付評估與臨床指引修訂的重要依據，讓醫療決策更貼近真實需求。未來若能進一步打造策略性的「2030 癌症給付藍圖」，可望達成三方共贏的願景：
對病友而言，用得上、用得起新藥，提升存活率並改善生活品質；
對醫師而言，增加臨床處置空間，使治療與國際水準無縫接軌；
對產業而言，激發新藥研發動能，帶動生醫創新。
「癌症新藥基金已經正式上路，今天的成果值得感謝，也更期盼明天的穩健，」張文震說，「只要大家一起努力，這條癌友生命線就能持續延伸下去。」
