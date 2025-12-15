癌症新藥基金首年嘉惠3351家庭

癌症新藥基金截至八月一日共收載十一項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，已有三三五一位病友家庭受惠，平均每人一年減少約一一七萬元藥費負擔。台灣癌症基金會執行長張文震表示，對一般民眾這可能只是政策；對正在與病魔對抗的病友卻是一張「活下去的入場券」。

賴清德總統上任後成立了健康台灣推動委員會，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下二○三○年達成癌症標準化、死亡率降低三分之一的目標，並提出癌症治療三支箭，一、提升早期篩檢、二、聚焦基因檢測與精準醫療，以及三、建立百億癌藥基金，希望透過這些政策精進，擴大癌症的預防篩檢與治療，以及有效對癌症防治，讓國人能夠更健康。

今年癌症篩檢經費從二十八億元大幅擴增到六十八億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢對象與年齡範圍，另有乳突病毒檢測服務還有調高篩檢服務的費用等。

另外，後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位、用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，今年公務預算已經有五十億元到健保基金，明年度再挹注五十億元，更用平行審查制度，加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓臺灣的癌症用藥接軌國際。

張文震強調，癌症新藥基金不僅讓臨床治療與國際接軌，也透過使用者產生的「真實世界數據」（RWE），作為健保給付評估與臨床指引修訂的重要依據，讓醫療決策更貼近真實需求。未來若能進一步打造策略性的「二○三○癌症給付藍圖」，可望達成三贏願景：一、對病友而言，用得上、用得起新藥，提升存活率並改善生活品質；二、對醫師而言，增加臨床處置空間，使治療與國際水準無縫接軌；三、對產業而言，激發新藥研發動能，帶動生醫創新。