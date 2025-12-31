癌症時鐘加快！每 3 分 48 秒就有 1 人罹癌 肺癌人數創新高 國健署：篩檢是保命關鍵
最新出爐的 112 年（2023 年）癌症登記報告顯示，國內一年新增癌症患者 13 萬 8051 人，比前一年多 7758 人。更令人警惕的是，癌症時鐘再加快 14 秒，現在平均 每 3 分 48 秒，就有 1 人被診斷罹癌。國健署長沈靜芬指出，癌症已連續 43 年蟬聯台灣十大死因首位，不分男女，仍是國人健康最大威脅。
肺癌連 3 年居首 1.9 萬人確診創歷史新高
在所有癌症中，肺癌已連續 3 年成為新發生癌症人數最多的癌別。112 年共有 1萬9986 人罹患肺癌，比前一年再增加 2004 人，增幅居所有癌症之冠，創下歷史新高。
肺癌人數攀升，與多重因素有關，包括：
肺癌納入成人癌症篩檢政策，低劑量電腦斷層（LDCT）檢查人數逐年增加
人口老化
空氣污染等環境暴露風險
這也顯示，肺癌並非突然暴增，而是「被看見的癌症變多了」。
最新十大癌症排行榜出爐（男女合計）
依新發生人數排序，112 年十大癌症為：
排序
原發部位
1
肺癌
2
大腸癌
3
女性乳癌
4
肝癌
5
攝護腺癌
6
口腔癌
7
甲狀腺癌
8
皮膚癌
9
胃癌
10
子宮體癌
與前一年相比，皮膚癌與胃癌名次互換。皮膚癌從第 9 名上升至第 8 名，112 年新增 4,709 人。
男女性癌症樣貌不同，但「肺癌」都名列前茅
男性
112 年男性新發癌症 7萬1244 人，前十名依序為：
大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。
女性
女性新發癌症 6萬6807 人，前十名為：乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。
國健署長沈靜芬提醒，肺癌已是男女共同面對的重大健康威脅。
三大癌症占 4 成 1 全都「有篩檢」
112 年新增癌症中：
肺癌：19,986 人
大腸癌：19,074 人
乳癌：17,779 人
前三名合計 5萬6839 人，占全年新增癌症的 41%。沈靜芬強調，這三大癌症全數納入國健署成人癌症篩檢項目，呼籲民眾務必多加利用公費篩檢資源，及早發現、及早治療。
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
跨年當心溫差大！清晨最危險 防心腦血管意外「保命5招」一定要知道
