癌症時鐘加快！每 3 分 48 秒就有 1 人罹癌 肺癌人數創新高 國健署：篩檢是保命關鍵

最新出爐的 112 年（2023 年）癌症登記報告顯示，國內一年新增癌症患者 13 萬 8051 人，比前一年多 7758 人。更令人警惕的是，癌症時鐘再加快 14 秒，現在平均 每 3 分 48 秒，就有 1 人被診斷罹癌。國健署長沈靜芬指出，癌症已連續 43 年蟬聯台灣十大死因首位，不分男女，仍是國人健康最大威脅。

肺癌連 3 年居首 1.9 萬人確診創歷史新高

在所有癌症中，肺癌已連續 3 年成為新發生癌症人數最多的癌別。112 年共有 1萬9986 人罹患肺癌，比前一年再增加 2004 人，增幅居所有癌症之冠，創下歷史新高。

廣告 廣告

肺癌人數攀升，與多重因素有關，包括：

肺癌納入成人癌症篩檢政策，低劑量電腦斷層（LDCT）檢查人數逐年增加

人口老化

空氣污染等環境暴露風險

這也顯示，肺癌並非突然暴增，而是「被看見的癌症變多了」。

最新十大癌症排行榜出爐（男女合計）

依新發生人數排序，112 年十大癌症為：

排序 原發部位 1 肺癌 2 大腸癌 3 女性乳癌 4 肝癌 5 攝護腺癌 6 口腔癌 7 甲狀腺癌 8 皮膚癌 9 胃癌 10 子宮體癌

與前一年相比，皮膚癌與胃癌名次互換。皮膚癌從第 9 名上升至第 8 名，112 年新增 4,709 人。

男女性癌症樣貌不同，但「肺癌」都名列前茅

男性

112 年男性新發癌症 7萬1244 人，前十名依序為：

大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

女性

女性新發癌症 6萬6807 人，前十名為：乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

國健署長沈靜芬提醒，肺癌已是男女共同面對的重大健康威脅。

圖片來源：國健署

三大癌症占 4 成 1 全都「有篩檢」

112 年新增癌症中：

肺癌 ：19,986 人

大腸癌 ：19,074 人

乳癌：17,779 人

前三名合計 5萬6839 人，占全年新增癌症的 41%。沈靜芬強調，這三大癌症全數納入國健署成人癌症篩檢項目，呼籲民眾務必多加利用公費篩檢資源，及早發現、及早治療。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

跨年當心溫差大！清晨最危險 防心腦血管意外「保命5招」一定要知道

肺癌一定要做基因檢測？胸腔科醫師陳百璽：找出「突變開關」，標靶藥精準阻斷腫瘤增生