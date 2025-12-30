癌症時鐘快轉 新發生癌症肺癌連3年奪冠

每到年底，癌症登記報告就像一張健康成績單，提醒社會檢視國人的疾病趨勢。衛福部公布最新2023年癌症登記結果，顯示肺癌已連續三年高居新發生癌症首位；在高齡化社會與生活型態改變的影響下，癌症帶來的健康挑戰，正持續升高。

國健署長 沈靜芬：「每年到了年底，都要來檢視一下(癌症)考試的成績。」

衛福部公布最新2023年癌症登記報告，肺癌已連續3年高居新發生癌症首位；隨著人口老化與生活型態改變，整體癌症發生人數持續增加，癌症時鐘也比前一年快轉14秒。

國健署癌症防治組長 謝佩君：「在112年新發癌症人數，是來到13萬8051人，那平均每3分48秒，就會有一個人罹癌，那比前一年(111年)是多7758人，那年齡中位數，是從64歲延後到65歲。」

進一步分析2023年數據，男性新發癌症人數為7萬1244人，年齡標準化發生率每10萬人350.8人，排名與前一年相同；女性新發癌症人數為6萬6807人，年齡標準化發生率每10萬人318.9人，第九名的胃癌與子宮頸癌排名互換。整體多項指標皆較前一年增加，也讓癌症的日常預防更顯重要。

國健署長 沈靜芬：「癌症它不是單一因素引起的， 它其實是多因素引起的， 所以我們在整個防治上，就會需要各方面的都去配合，所以其實我們要呼籲民眾，要從日常生活當中去做管理， 因為 隨著我們人口老化， 你的細胞其實老化， 你會有癌症病變的機會，就會比較高一些些 。」

雖然癌症趨勢不能單單僅用一兩年就下定論，但從長期數據來看，落實健康生活型態與定期篩檢，仍是降低癌症風險的重要關鍵。

