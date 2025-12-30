癌症時鐘快轉！肺癌連3年蟬聯十大癌症首位

▲衛福部公布112年癌症登記報告。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續3年為新發生癌症人數首位，大腸癌排第2位。癌症時鐘平均3分48秒就有1人罹癌，相較111年快轉14秒。而112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲。

衛福部國健署今（30）日公布112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8051人，相較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。

國健署癌症防治組組長謝佩君提到，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。

部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

至於十大癌症新發生人數男女合計依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌。

與111年相比，(8)皮膚癌(9)胃癌序位互換，111年胃癌為第8名、皮膚癌上升一位，其餘排序與111年相同。

▲國健署長沈靜芬說明，衛福部提供5項公費癌症篩檢服務。（圖／記者張乃文攝）

排序部分，112年十大癌症排序，男性發生率序位與111年相同，女性胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘與111年序位相同。

112年男性新發癌症人數為7萬1244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人。

男性標準化發生率順位與111年相同，112年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

112年女性新發癌症人數為6萬6807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。

女性標準化發生率順位與111年相比較，胃癌與子宮頸癌序位互換。其餘序位與111年相同，112年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

