癌症時鐘快轉14秒！每3分48秒就1人罹癌 肺癌連3年榜首

衛福部國健署公布最新112年癌症登記報告，全台有超過13萬8千人新診斷罹癌，平均每3分48秒就有1人確診，罹癌時鐘加快。其中肺癌更已連續3年高居新發生癌症首位，國健署指出，數據攀升除了與健康意識提升，更與早期篩檢普及有關。

112年逾13.8萬人罹癌 肺癌連3年十大癌症榜首

國健署公布最新112年癌症登記報告，根據最新數據顯示，112年共有13萬8051人新診斷罹癌，相較去年罹癌人數增加7758人，相當於每3分48秒就有一人罹癌，比111年又快轉14秒。

國人10大癌症排名中，肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌居前五名，接下來是口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。肺癌更是已連續3年蟬聯新發生癌症人數的首位，112年新發生個案數比去年增加了2004人。

112年國人10大癌症排名。圖／台視新聞製圖

國健署監測研究及健康教育組技正黃莉婷指出，肺癌新發數增加，與國人健康意識有關，也與LDCT有關。而LDCT是低劑量電腦斷層，此篩檢工具能夠有效的找出早期的肺癌。

國建署表示，肺癌5年相對存活率來說，0到1期存活超過9成，但到了第4期就只剩下1成多，在LDCT篩檢中，有近86%的民眾被診斷時為早期肺癌，提前發現反而好事，早期治療。

男性最怕大腸癌 乳癌仍是女性最常見癌症

國建署進一步分析，112年男性及女性國人癌症前三名，男性為大腸癌、肺癌、攝護腺癌，女性為乳癌、肺癌、大腸癌，「肺癌及大腸癌」皆有上榜。

民眾早期篩檢就可提高存活率，衛福部目前擴大補助五癌篩檢服務，包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部LDCT檢查，期望民眾透過定期篩檢早發現、早治療。

