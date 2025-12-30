癌症時鐘快轉14秒 肺癌連3年居冠

癌症發生人數逐年攀升！衛福部國健署30日公布最新癌症登記報告，民國112年共13.8萬人罹癌，相當於每3分48秒就有1人罹癌，癌症時鐘較111年快轉14秒。肺癌發生人數連續3年居冠，其中，女性肺癌新增9707人，而每10萬人口標準化發生率較前一年增加3.9人，上升趨勢明顯。

根據最新癌症登記報告，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人。癌症時鐘更是年年快轉，110年每4分19秒就有1人罹癌，到了111年為4分2秒，112年再快轉14秒，只剩3分48秒。

國健署分析，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人，其中肺癌、大腸癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、子宮體癌的標準化發生率皆上升，而乳癌、肝癌、口腔癌則下降。

另外，全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相比延後1歲。值得注意的是，部分癌症發生年齡中位數較早，包括口腔癌60歲、子宮體癌和乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

國人十大癌症中，肺癌發生人數連續3年居冠，大腸癌、女性乳癌緊追在後。肺癌新發生個案數年年創新高，從108年的1萬6233人，到112年已有1萬9986人。值得注意的是，女性肺癌112年新發生9707人，相較於111年新發生8565人，每10萬人口標準化發生率大增3.9人。

肺癌研究學會理事何肇基認為，女性肺癌標準化發生率增加，可能和近年推行肺癌篩檢有關。據國健署統計，女性接受篩檢而診斷出肺癌人數較男性多，這反映出「亞洲女性不抽菸罹患肺腺癌」的特性，透過篩檢而發現病灶，對整體肺癌防治並非壞事。

國健署長沈靜芬表示，不只是台灣，肺癌在全世界許多國家都是發生率第一名，這和社會變遷、人口老化、空氣汙染、吸菸等因素有關。她強調，關注人數增加之餘，更在意診斷期別，希望患者盡早診斷並接受治療。

目前國健署提供45歲至74歲男性、40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，以及50歲至74歲重度吸菸者，每2年1次胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。國健署統計，接受肺癌篩檢的民眾有85.9％診斷時為早期，未受檢民眾僅有39.4％在早期被診斷，提醒符合資格者定期篩檢。