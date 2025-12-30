癌症時鐘快轉14秒！肺癌連3年榜首 大腸癌乳癌追其後





【NOW健康 編輯部／整理報導】112年癌症登記報告出爐，當年度新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，肺癌連續3年位居新發生癌症人數排行首位，罹癌人數逼近兩萬大關，達1萬9986人，大腸癌位居第二（1萬9074人），第三名為乳癌，新增罹癌人數為1萬7779人。





▲112年平均每3分48秒1人罹癌。（圖／國健署提供）



癌症時鐘再快轉14秒！ 112年每3分48秒就有1人罹癌



由於新增罹癌人數顯著增加，加快癌症時鐘腳步，112年每3分48秒就有1人罹癌，比111年每4分2秒相較，又往前快走了14秒。國健署長沈靜芬表示，癌症連續43年蟬聯台灣10大死因榜首，對於國人健康造成極大的影響。

112年男性10大癌症排序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。女性則為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。





▲112年肺癌發生人數排名第1。（圖／國健署提供）



肺癌發生率增幅奪冠！ 大腸癌與乳癌蟬聯男女首位



值得重視的是，肺癌對於國人健康威脅加劇，112年新增罹癌人數達1萬9986人，位居排行之首，比111年1萬7982人相較，增加2004人，標準化發生率為3.2%，增幅同樣是所有癌症的第一名。



國健署癌症防治組組長謝佩君表示，在最新癌登報告中，全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。



部分癌症發生年齡中位數低於全癌症年齡中位數（65歲），其中以甲狀腺癌50歲差距最大，其次為子宮體癌、乳癌為57歲、口腔癌60歲。





▲112年臺灣男女性10大癌症標準化發生率。（圖／國健署提供）



癌症初期無明顯症狀 WHO及實證醫學證明癌篩真能保命



沈靜芬指出，癌症初期無明顯症狀，易被忽略，世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查等癌篩，可有效降低癌症死亡率及提高存活率，國健署癌篩統計分析資料獲得實際臨床證實。



1.定期接受口腔黏膜檢查： 對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。



2.糞便潛血檢查： 每2年1次檢查可降低40%大腸癌死亡率，並可減少34%的晚期大腸癌發生率。



3.子宮頸抹片檢查： 可降低約70%子宮頸癌死亡率。



4.乳房X光攝影檢查： 每2年1次乳房檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。



5.胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查：依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。





▲定期篩檢保健康，早期發現、早期治療。（圖／國健署提供）



2026年衛福部全面啟動6癌篩檢 胃癌首度納公費



為守護國人健康，衛福部將於2026年擴大提供6大癌症篩檢服務。透過定期檢查，能落實「早期發現、早期治療」，進而有效降低死亡風險。衛福部2026年提供的6癌篩檢服務說明如下：



1.口腔癌： 30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。



2.大腸癌： 40歲至44歲具大腸癌家族史、45歲至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。



3.子宮頸癌： 提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。



4.乳癌： 40歲至74歲婦女，每2年1次乳房攝影檢查。



5.肺癌： 提供45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者(20包-年以上)，每2年1次胸部LDCT檢查。



6.胃癌： 45至74歲民眾終身一次免費胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測。



# 首圖來源／NOW健康製作



