癌症時鐘連2年快轉！不到4分鐘就有人罹癌 國健署長揭原因

國健署今（30）日公布最新癌症登記報告，揭曉國人十大癌症排行榜，其中肺癌連續第三年高居首位，112年新發生個案數達1萬9,986人，不僅創下近五年新高，也較前一年大幅增加2,004人。此外，象徵罹癌速度的「癌症時鐘」也已連續兩年快轉。

根據國健署資料，肺癌不僅穩坐「癌王」寶座，新發生人數更呈現逐年攀升趨勢。近五年肺癌新發個案數分別為1萬6,233人、1萬6,370人、1萬6,880人、1萬7,982人，至112年進一步攀升至1萬9,986人，單一年增幅即達2,004人。不過，國健署也指出，肺癌的年齡標準化死亡率已呈現下降趨勢，顯示治療與早期發現仍有正面成效。

國健署署長沈靜芬表示，肺癌新確診人數與發生率上升，不只台灣如此，根據世界衛生組織（WHO）癌症研究中心資料，全世界肺癌都有上升趨勢，且同樣排名第一。其背後原因，與人口老化、空氣污染及吸菸等因素密切相關；此外，國內近兩年推動的低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，也有助於找出過去未被發現的潛在個案。

沈靜芬強調，國健署更關注的是肺癌被診斷時的期別，以及死亡率是否能穩定下降，希望透過篩檢，讓民眾在早期即發現肺癌並接受治療，以提高存活率、降低死亡風險。

她也呼籲，凡符合LDCT肺癌篩檢資格、具有家族史或吸菸史的民眾，應儘早接受篩檢，尤其是有吸菸習慣者，更應及早戒菸，因為吸菸仍是肺癌最重要的風險因子。LDCT肺癌篩檢依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

至於癌症時鐘連續2年快轉的現象，沈靜芬指出，110年癌症時鐘為4分19秒，111年縮短為4分2秒，112年再加速至3分48秒。她強調，癌症的發生源於多重因素交互影響，並非單一原因所致，除了人口老化、工業化與環境污染外，肥胖也是多種癌症的重要危險因子，顯示生活型態與癌症風險息息相關。

沈靜芬表示，癌症防治必須多管齊下，尤其應從日常生活著手調整，例如攝取足量膳食纖維，有助預防發生率排名第二的大腸癌。她呼籲民眾落實健康生活型態，以延緩並降低罹癌風險；一旦不幸罹癌，更應把握早期診斷、早期治療的關鍵時機，降低死亡風險。

