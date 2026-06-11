癌症晚期腫瘤疼痛⋯讓人痛不欲生！醫用1招「阻斷神經痛覺」助緩解

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腫瘤疼痛常使癌友陷入失眠、焦慮與治療意志低落，嚴重影響生活品質。醫師指出，除口服止痛藥與嗎啡外，近年臨床逐步重視神經阻斷等介入性止痛方式，透過影像導引精準阻斷疼痛訊號，提升止痛效果，呼籲癌友及早評估，有助改善整體照護品質與身心負擔。











48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛，即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。長期劇痛讓她身心俱疲，一度喪失求生意志。

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在親友介紹下，前往醫院就診，台北慈濟疼痛科主任施秉成在詳細評估病況並了解病人意願後，建議施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛。首次治療後，陳小姐原本全天候的劇烈疼痛立即獲得緩解，活動能力明顯改善；後續醫療團隊再進一步執行內臟神經阻斷術，讓疼痛逐步改善好轉。





腫瘤疼痛讓癌友失去治療意志



施秉成表示，腫瘤疼痛不僅帶來嚴重不適，也容易造成失眠、焦慮、憂鬱，甚至讓病人逐漸失去接受治療的意願。面對腫瘤疼痛，除了口服止痛藥、嗎啡貼片等藥物治療外，臨床上也會依病人狀況搭配如神經阻斷等介入性疼痛治療。

施秉成進一步說明，過去多認為神經阻斷屬於最後階段的止痛方式，需等到強效嗎啡效果有限時才考慮施作；但近年腫瘤疼痛治療觀念逐漸改變，加上若長期未妥善控制，神經可能逐漸敏感化，未來疼痛將更加難以處理。因此只要病人有急性疼痛或難以壓制的中重度疼痛，沒有凝血功能異常、局部感染、局部麻醉藥物過敏等禁忌症，都建議接受疼痛評估。

施秉成指出，「神經阻斷術」搭配超音波或X光影像導引定位，可於目標神經部位精準注射，利用局部麻醉藥，可搭配高濃度葡萄糖水，注射於疼痛部位以阻斷疼痛訊號傳遞，也可降低神經周圍疼痛物質的濃度，進而減少疼痛反應。

此外，癌症或術後組織常會產生纖維化與沾黏，導致神經持續受到拉扯，當藥液注入後，可將沾黏處撐開、減少神經壓力，進一步達到緩解疼痛的效果。施秉成說，其施作部位會依腫瘤生長部位，如：骨轉移、脊椎壓迫、關節疼痛或內臟疼痛等疼痛來源不同，有不同的目標神經。

施秉成提到，通常在診間會先進行診斷性神經阻斷術，如有改善，後續可再進行X光導引內臟神經阻斷術或高頻熱凝電燒灼術，提升療效。多數病人可明顯降低持續性的背景疼痛，也能減少突發性劇烈疼痛的頻率與強度，效果可維持數週至數月不等，必要時亦可重複施作。

神經阻斷術緩解腫瘤疼痛





效果無法取代止痛藥



施秉成強調：「神經阻斷與止痛藥並非互相取代，而是相輔相成的多重止痛策略。」透過不同方式，同時抑制多種疼痛機制，可達到更完整的止痛效果，同時降低高劑量嗎啡可能帶來的嗜睡、便秘、噁心等副作用。若病人已進入腫瘤末期階段，也可考慮神經破壞術或脊髓嗎啡幫浦等更進階的介入性疼痛治療，可依病況與需求個別評估。

施秉成提醒，疼痛控制本身就是癌症治療的重要一環，病人不需要將疼痛視為「只能忍耐」的消極過程，也不要等到生命末期才尋求介入性止痛治療。積極控制疼痛，在減少不適之外，更能幫助病人維持體力、生活品質與尊嚴，重新找回面對疾病的力量。

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為癌症晚期腫瘤疼痛⋯讓人痛不欲生！醫用1招「阻斷神經痛覺」助緩解