「癌症最怕勇敢的小孩！」花蓮罕癌少年陳柏旭 立志成地質學家為故鄉減震

（周大觀文教基金會提供）

記者黃秋儒／花蓮報導

周大觀文教基金會為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，今（20）日周大觀基金會創辦人周進華聯袂花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉公所鄉長游淑貞、東華附小校長張慧娟等人，至花蓮市東華附小，一同為單親罕癌小地質學家陳柏旭加油打氣。

周大觀文教基金會國際交流中心執行長周上觀指出，目前就讀花蓮縣國立東華大學附設實驗國民小學六年級的陳柏旭同學，2024年11月被台大醫院確診罹患惡性組織細胞增生症，經常與媽媽奔波台北和花蓮往返治療。陳柏旭同學特別孝順、體貼，看到愛漂亮的媽媽每天穿著最簡單的生活居家服往返醫院，並把畢生積蓄全為他治病，更不得不辭掉工作全心全力陪伴他治療，為此，陳柏旭下定決心把握生命的每一天，深信「癌症最怕勇敢的小孩。」

廣告 廣告

（周大觀文教基金會提供）

周上觀提到，陳柏旭亟盼與癌和平相處，把握生命每一天，立志成為地質科學家，透過研究、考察，深入地層、岩石、火山等現象，為活絡於地震帶的故鄉花蓮防災減震貢獻心力，不愧為「單親罕癌小地質學家」，榮獲周大觀文教基金會「2026年抗癌圓夢助學金」。

周上觀強調，周大觀基金會累積3億多個愛，力挺16,768位抗癌鬥士戰勝死神．活出希望，期待確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生而孤獨面對悲痛。

周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，近年來深受關稅大戰衝擊，小額捐款驟減6成。最亟盼大家隨口捐贈每筆中獎機率平均只有1元的電子發票（200張電子發票中獎1張200元），給愛心專碼：525（周大觀文教基金會），誠邀大家一起助最弱勢的癌童一臂之力。