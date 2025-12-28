癌症有救了？英國研發抗癌疫苗「預防多癌症」 估10年內問世

英國科學界近日釋出振奮人心的消息，一種以「預防癌症發生」為目標的疫苗，最快有望在未來十年內問世。（示意圖／翻攝自pixabay）





英國科學界近日釋出振奮人心的消息，一種以「預防癌症發生」為目標的疫苗，最快有望在未來十年內問世。其中針對肺癌的預防型疫苗，預計將於明年正式展開臨床試驗。

除了肺癌，研究團隊也同步投入乳癌、卵巢癌與腸癌等疫苗的研發，希望能在癌症尚未形成前，阻止異常細胞持續發展。根據英國媒體報導，這項計畫的長遠目標，是將多種癌症疫苗整合為單一「抗癌疫苗」，未來可透過英國國家醫療服務體系（NHS），讓年輕族群在例行就醫時免費接種。

此疫苗每年可能挽救全球多達360萬條生命

研究人員評估，若此疫苗成功推廣，每年全球可能因此挽救多達360萬條生命，不僅可大幅降低癌症死亡率，還有機會延長整體人類平均壽命。同時癌症防治資源的釋放，也能轉而投入失智症、心臟病等其他重大疾病的研究與治療。

這項計畫由牛津大學醫學研究團隊主導，並獲得英國癌症研究中心、NHS、西班牙CRIS癌症基金會，以及多家大型製藥公司的支持。牛津大學臨床科學家暨實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）近日在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中，公開分享疫苗研發的重要進展。

布拉格登指出，癌症的形成往往歷經多年，肺癌甚至可能超過十年才會真正發病。在此之前，人體會經歷所謂的「癌前病變」階段，細胞已出現異常，但尚未演變為惡性腫瘤。她表示，團隊的研究重點正是利用疫苗，訓練免疫系統在這個關鍵時期清除潛在風險細胞。

該計畫仍需時間驗證

布拉格登強調，未來理想的情況，是如同接種麻疹、腮腺炎或破傷風疫苗一樣，只需一劑疫苗，便能大幅降低多種癌症的發生率。她也認為，醫學研究的重心應逐步從「治療已成形的癌症」，轉向「提前預防癌症的發生」，而疫情期間發展出的快速疫苗技術，正好為這項突破奠定基礎。研究團隊坦言，該計畫仍需時間驗證，但若一切順利，這將可能成為改變全球癌症防治格局的重大里程碑。