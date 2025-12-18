【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】根據衛福部統計，惡性腫瘤蟬聯43年國人十大死因榜首，每年約5.4萬人因此失去寶貴性命，其中又以肺癌高居第一癌症死因，而傳統的化學治療往往帶給病人許多副作用，許多病人在治療期間飽受其苦；然而，近年治療方式進步，不再只有化療、電療、標靶治療等選擇，免疫療法與免疫細胞療法，亦可以為「抗癌」帶來選擇新希望。

癌症有「藥」救！免疫細胞治療為晚期肺癌患者開啟抗癌新希望

臺北醫學大學部立雙和醫院血液腫瘤科醫師，同時也是雙和醫院細胞治療暨基因檢測中心主任的莊博雅醫師分享，近期一位從香港來台、年約50歲的病人，於去年確診第四期肺癌，歷經多次傳統化療與標靶治療後，為尋求新的治療機會，經評估後決定接受自體免疫細胞治療（DC-CIK），經過半年的整合療程後，日前影像檢查顯示病情穩定，除疼痛症狀明顯獲得緩解外，體能與生活品質亦大幅提升。

病人在出院時非常感謝醫療團隊的專業與用心，並分享在接受自體免疫細胞整合治療前，身體每天飽受疼痛所苦，即使服用大量止痛藥仍無法緩解，長期且劇烈的疼痛及不適感讓日常生活都變得非常困難。但在接受治療後，疼痛明顯緩解，連帶使精神和體力有所恢復。

莊博雅醫師指出，DC-CIK免疫細胞治療是透過抽取病人自體血液，分離出樹突細胞（DC）與細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至病人體內，以強化免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力。此種個人化精準醫療的治療方式，已獲衛生主管機關核准用於輔助性癌症治療。

莊博雅醫師說明，對於部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療雖非取代性療法，但能與化療、標靶或放療等傳統癌症治療方式相輔相成，有助提升免疫功能與整體生活品質。在臨床上也觀察到，許多接受治療的病人不僅生活品質改善，對病情穩定也有一定的幫助，種種跡象顯示出免疫細胞療法的潛力與價值。

莊博雅醫師強調，台灣再生醫學與細胞治療領域的技術及臨床應用不輸國際水準，這位從香港來的癌友即是最佳例證，值得注意的是，由於DC-CIK屬於個人化免疫治療，得由專業醫師根據個別病況評估後執行，民眾若有意了解相關資訊，應選擇具合法細胞治療許可之醫療機構，才能確保治療安全與品質。

