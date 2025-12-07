癌症標靶治療引發甲溝炎？藥師揭「青光眼眼藥水」可治療

癌症標靶治療藥物雖能有效對抗癌細胞，但常伴隨多種副作用，其中甲溝炎就是讓患者困擾的問題之一，有病人自費購買青光眼藥水Timolol，竟是用來治療因表皮生長因子受體抑制劑（EGFRi）引起的甲溝炎。

有病人自費購買青光眼藥水Timolol，竟是用來治療因表皮生長因子受體抑制劑引起的甲溝炎。（圖／Photo AC）

藥師洪正憲在臉書專頁中分享，在為病人調劑藥物時，注意到病人自費購買Timolol眼藥水並非用於眼部，而是用於緩解癌症標靶治療的皮膚副作用。藥師表示，這是一個值得與實習生分享的特殊用藥案例，展現藥物的多元應用可能性。

洪正憲說明，表皮生長因子受體抑制劑（EGFRi）在現代癌症治療中扮演重要角色，但約有10%至30%的患者會因此產生甲溝炎和假性化膿性肉芽腫等副作用。這些副作用不僅可能導致治療進程受阻，更會嚴重影響患者的生活品質。

根據2017年發表於《JAMA Dermatology》的研究指出，Timolol對於治療EGFR類標靶藥物引起的甲溝炎症狀及肉芽組織增生有顯著效果。這項發現為癌症患者提供了新的副作用管理選擇。

局部使用beta-blocker（如Timolol）和抗生素軟膏治療EGFR-TKI誘發的甲溝炎，效果相當顯著。（圖／Photo AC）

洪正憲提到，近期一項來自台灣的研究也證實，局部使用beta-blocker（如Timolol）和抗生素軟膏治療EGFR-TKI誘發的甲溝炎，效果相當顯著。這些研究結果為臨床用藥提供了科學依據。

洪正憲強調，調劑和發藥過程中有許多細節需要注意，每位病人的用藥情況都是學習的機會。作為醫療專業人員，必須關注藥物的各種應用可能性，以提供最適合患者的用藥建議。

