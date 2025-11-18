癌症死亡率降⅓最大絆腳石 中研院士帶頭提「肺癌防治三箭」 3

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸／台北報導

肺癌是台灣「發生人數最多、死亡率最高」的癌症，也成為賴清德總統喊出2030年癌症死亡率要降低三分之一目標的最大挑戰，由中央研究院院士楊泮池領軍的健康台灣肺癌防治領航策略聯盟，就邀集專家提出「肺癌防治領航三箭策略」，希望藉：擴大篩檢族群、AI實現精準診斷分級、完善早期治療布局，降低肺癌威脅。

健康台灣肺癌防治領航策略聯盟日前舉行高峰論壇，邀集衛福部、健保署、學會代表、國內頂尖肺癌防治權威專家，檢視國內肺癌防治現況，並提出三大目標「強化篩檢、精準診斷、早期治療」政策建言。

聯盟召集人楊泮池表示，國健署自2022年起針對肺癌高風險族群，包含具肺癌家族史或重度吸菸者，開放公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，今年更進一步放寬，具家族史者年齡下修5歲及吸菸史≥20包-年以上，以涵蓋更多高風險族群，提升篩檢覆蓋率。

楊泮池說，政策推行3年來，已累計超過22萬人次接受篩檢，肺癌的檢測率為1.3%，其中逾八成為早期肺癌患者。然而，肺癌晚期確診比例仍偏高，建議政府持續強化高風險族群的篩檢意識，並評估與健保署的健康存摺連結，好讓更多符合資格的民眾接受篩檢；同時可評估針對高風險地區提供LDCT篩檢巡迴車服務的可行性。

台灣超過6成肺癌患者不吸菸，也凸顯將非吸菸者、具家族史的高風險族群納入LDCT篩檢的必要性。台大醫院外科部主任陳晉興說，臨床上仍有相當比例肺癌患者既不抽菸、亦無家族史，政府未來有必要持續擴大篩檢族群，以提高早期發現率，進而降低晚期確診比例。

楊泮池強調，目前已有預測型AI工具，可預測受檢者未來6年內罹癌風險，幫助早期診斷與早期治療介入。期盼藉由AI數位工具導入，讓第一線醫護從首張CT影像就能進行風險預測，同步提升結節判讀準確性與效率；此外，AI可進一步實現精準風險分級與個人化篩檢間隔，協助政府能據此制定更合理的追蹤頻率，使醫療量能分配更具效率。

確診之後就是治療，楊泮池說，早期患者應盡早接受基因檢測，如EGFR、ALK基因檢測、PD-L1表現評估，讓醫療團隊能依腫瘤分子特性，量身訂製最適切的治療方案，包括手術、標靶或免疫等術前、術後輔助治療，以降低復發、提升存活率。

照片來源：健康台灣肺癌防治領航策略聯盟提供

