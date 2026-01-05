癌症治療影響生育 醫：放化療前凍卵、凍精存下生育力





【NOW健康 吳思奕／台北報導】「醫師，我還有機會當媽媽（爸爸）嗎？」這句話，近年在門診越來越常被問起。隨著醫療的進步，越來越多年輕癌友可以熬過治療、長期存活，人生不再只剩下活下來，而是有工作、伴侶、家庭與孩子。生育力保存正是幫助癌症病人在治療之前，替人生留下更多的選擇和可能。



放化療恐傷卵巢、睪丸 生育影響可能不可逆



保存生育力的重要性與癌症治療密切。因為化學治療與放射線治療在殺死癌細胞的同時，也可能傷害卵巢或睪丸，造成卵子數量快速下降、精蟲減少甚至導致無精症；女性亦可能因此提早停經，男性則喪失自然受孕能力，而這些影響有時是永久且不可逆的。

國際指引（如：ASCO、ESMO、ESHRE）與台灣的「癌症病人生育能力保護共識宣言」都強調，凡是接受可能影響生育力的癌症治療，醫療團隊都有責任及早告知不孕風險，並主動提供生育力諮詢與轉介，而不是在病人主動問起時才進行說明。



女性癌友保存生育力3選擇 首選冷凍卵子或胚胎



▸卵子或胚胎冷凍：目前首選方式



透過短期的排卵刺激（約8至12 天）取出多顆卵子，單獨冷凍（凍卵），或與伴侶精子結合成胚胎後冷凍（凍胚）。現階段的玻璃化冷凍技術，卵子與胚胎解凍後的存活率與懷孕率都相當理想，是目前最成熟、最受國際指引推薦的作法。至於許多人擔心會不會拖到化療時間？國泰綜合醫院婦女醫學部生殖醫學科主任賴宗炫表示，



臨床上已經可以採取「隨時啟動」刺激排卵，不必等月經第2至3天才開始，大多數病人約2週內就能完成取卵，通常不會明顯影響與延誤治療。對於荷爾蒙受體陽性的乳癌病人，可搭配抑制雌激素上升的藥物（如：letrozole或tamoxifen），目前的研究顯示，短期內使用並不會增加復發或轉移風險。



▸卵巢組織冷凍（OTC）：青春期前或無法等候的選擇



若病人尚未來初經、來不及做凍卵或凍胚，或因為病情需要必須立刻開始化療，就可考慮腹腔鏡切取卵巢皮質進行冷凍保存，將來再手術回植，讓卵巢重新恢復功能，進一步自然懷孕或搭配試管嬰兒完成生育計畫。國際上已累積超過200多個成功活產的案例，被歐洲、美國和日本等多個專業學會視為正式的生育保存選項。



▸其他輔助措施



像是骨盆放療前的卵巢懸吊（把卵巢移到遠離照射區域），或在某些婦科癌症中選擇較保守的手術方式，以保留子宮與卵巢，都是醫療團隊可以評估協助的方向。



男性癌友保存生育力標準做法為冷凍精液



男性的標準作法是將精液冷凍保存。在治療前採集數次精液，冷凍存放，需要懷孕時再以試管嬰兒技術使用。即使精蟲數量不多，透過顯微注射（ICSI），往往只要少量精蟲就能完成受精。若病人無法自主射精，仍可透過震動刺激、電刺激或睪丸取精手術取得精蟲。



值得一提的是，青春期前的男童，因尚未產生成熟精蟲，目前國際上多採睪丸組織冷凍作為實驗性選項，期待未來技術進步後，能運用這些組織中的生殖細胞恢復生育力。



政府補助特定癌友保存生育 女性最高7萬、男性8千



國泰醫院多年來與癌症中心、血液腫瘤科及乳房醫學中心等跨科團隊合作，建立癌症病人在化療與放療前的凍精、凍卵與凍胚流程，協助許多年輕癌友在治療前先「存下生育力」。已有病人在治療完成、身體穩定後，順利藉由這些冷凍卵子或胚胎生下健康的寶寶。更重要的是，從初診說明、治療計畫安排，到轉介生殖醫學科、心理與社工支援，整個團隊都希望讓病人在有限的時間與龐大的壓力下，仍能有機會好好思考、做出最適合自己的生育選擇。



自114年9月起，衛生福利部推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，針對18至40歲、罹患特定乳癌或血液癌，且治療可能影響生殖功能的病人，提供女性每次取卵最高7萬、男性取精最高8千的補助，一生最多可申請2個療程補助，大幅減輕癌症病人在生育力保存上的經濟負擔。



讓未來有選擇的權利 確診後愈早談生育力保存愈好



賴宗炫提醒，在確診癌症後，愈早談「將來要不要孩子」愈好，千萬不要有此刻開口很自私的想法。如果醫師尚未主動說明，患者也可以直接詢問：「我的治療會影響生育嗎？有沒有生育保存的方式？」。因為生育力保存不是跟治療搶時間，而是癌症整體照護的一環，目標是讓病人不只活得久，也活得有選擇。



當談到生育力保存，其核心理念是給癌症患者一個「有機會說要或不要」的權利，而不是被疾病或治療直接關上這扇門，同時也希望每一位癌友，在艱辛的治療路上，都不必放棄對未來家庭的想像與期待。



# 首圖來源／Freepik



