癌症治療支持陪伴 助癌友建立心理社會韌性

癌症治療是一場長跑，然而對許多癌友而言，最難熬的不只是療程本身，更是生活節奏被迫改變後所帶來的孤單、焦慮與無助。台灣癌症基金會執行長張文震醫師表示，當癌症逐漸成為需要長期共處的慢性病，「活下來」不再是唯一目標，如何在治療、家庭、工作、經濟壓力之間找到平衡、維持心理穩定與生活功能，正是癌友能否走得長遠的關鍵。

每年二月四日為世界癌症日，國際抗癌聯盟（UICC）號召全球共同響應。近年世界癌症日主題「United by Unique」強調，每一位癌友的抗癌旅程皆獨一無二。因此癌症照護必須以人為本，從醫療延伸至心理、家庭責任、社會互動與生活重建，才能真正回應癌友的需求。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出：「治療能延長生命，陪伴能撐住生活。抗癌不是一個人的戰爭，而是一群人的團隊合作。」她也分享一位癌友在接受關懷時提到：「化療最難熬的不是身體不舒服，而是那種回到家、突然覺得世界安靜到可怕的孤單。直到有人每次都陪我走到電梯口，只說一句『明天再一起撐』，我才知道，陪伴是一種力量。」蔡麗娟指出，這些看似平凡的支持，正是癌友建立「心理社會韌性」的重要來源。所謂心理社會韌性，指的是癌友在疾病與治療的衝擊下，仍能在支持系統陪伴下逐步穩住情緒、維持生活功能並重新找回與社會的連結。這股力量不只來自醫療，更來自陪伴、理解、被好好接住的過程。

呼應世界癌症日精神，台灣癌症基金會今年以「支持系統」為核心，於FB發起社群串聯行動—「世界癌症日FB活動：#我的神隊友」，邀請全民用「一張照片＋一句話」分享抗癌經驗，不只癌友可以投稿，神隊友也可以。