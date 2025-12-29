癌症治療新線索！日本雨蛙細菌能啟動免疫系統 殺傷力更勝化療

〔編譯陳成良／綜合報導〕兩棲類動物鮮少罹患癌症的特性，為生物醫學研究提供新線索。日本科學家近日發表於期刊《腸道微生物》(Gut Microbes)的研究指出，從「日本雨蛙」(Japanese tree frog)腸道篩選出的一種特殊菌株，在小鼠實驗中展現驚人成效，不僅能使腫瘤完全消失，且療效優於常見化療藥物，更具備防止癌症復發的潛力。

據科學網站《ScienceAlert》報導，日本北陸先端科學技術大學院大學(JAIST)研究團隊從兩棲與爬行類動物體內篩選出 45 種菌株，發現源自日本雨蛙腸道的「美洲尤文氏菌」(Ewingella americana，暫譯)抗癌表現最為出色。

研究顯示，受試小鼠在接受單劑量細菌注射後，腫瘤不僅大幅縮小，甚至完全消失。更令團隊振奮的是，在腫瘤消失30天後再次植入癌細胞，小鼠體內並未重新長出腫瘤，顯示該細菌成功誘發宿主產生長效的抗癌免疫保護力。

研究揭示，美洲尤文氏菌具備雙重作戰機制：它能直接攻擊腫瘤組織，並招募T細胞、B 細胞及嗜中性球等免疫大軍。在小鼠模型中，該細菌消除腫瘤的效果，甚至優於化療藥物「小紅莓」(Doxorubicin)。

研究人員指出，該細菌關鍵優勢在於能適應「低氧環境」。腫瘤內部通常極度缺氧，會抑制一般免疫細胞活性並降低化療藥效，但美洲尤文氏菌卻能在此惡劣環境中存活並發動攻擊。

儘管動物實驗結果亮眼，研究團隊強調目前仍處於初步階段。由於美洲尤文氏菌本身對人類具有致病風險，可能引發感染，因此，如何平衡其抗癌效能與臨床安全性，是未來研發的關鍵考驗。

