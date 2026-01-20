癌症治療新路徑 2-1／Google AI點名生華科 挑戰成為生技業的輝達

cnews195260120a01

▲生華科董事長胡定吾（中）、醫務長黃品諺（右）、執行副總暨財務長張小萍，帶領團隊結合科技與醫學，布局癌症治療關鍵新路徑。

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

在癌症治療領域，化療與標靶療法雖能延長病人壽命，但多數患者終將面臨抗藥性。免疫檢查點抑制劑（ICIs）曾被視為改寫癌症命運的里程碑，卻僅有不到25%患者能長期受益。在此瓶頸下，如何將「無效」轉為「有效」，成為免疫治療最關鍵課題。生華科（6492-TW）正切入核心戰場，透過AI賦能與次世代免疫機轉，力拚推升癌症治癒率，站上兆元癌症免疫治療賽道關鍵位置，挑戰成為生技產業中的輝達。

生華科的創立，源自董事長胡定吾希望結合科技與醫學，翻轉癌症長期被視為不治之症的宿命。成立以來，團隊在跨國、跨科別與跨法規體系下，透過頂尖科學家嚴謹的臨床驗證，確認兩項創新藥物具市場首見的新穎機轉，並展現延長病患存活的臨床效益。生華科從精準醫療邁入免疫療法最核心戰場，致力讓更多病患從「無效」走向「有效」，實現長期存活與有尊嚴的生活品質。

在癌症免疫治療領域，「如何讓冷腫瘤變熱」一直是突破療效瓶頸的關鍵課題。從國際大藥廠嬌生公司延攬至生華科出任醫務長的黃品諺醫師，以生動比喻說明冷腫瘤的本質。他形容，腫瘤就像外星人在地球建立殖民地，刻意改變「土壤、空氣與水」，讓免疫細胞無法進入；當腫瘤內缺乏免疫作戰部隊，便形成所謂的「冷腫瘤」。

黃品諺指出，冷腫瘤往往對免疫檢查點抑制劑反應不佳，但即使是免疫細胞已能大量進入的「熱腫瘤」，若缺乏精準的抗原呈現與導航機制，免疫部隊仍可能在腫瘤內迷失方向，甚至遭癌細胞偽裝欺騙，導致臨床反應率仍然有限。這也凸顯，免疫療法真正的挑戰不只在於「加熱」，而是如何讓免疫系統有效辨識並精準攻擊目標。

他進一步分析，許多免疫合併療法在臨床上未能成功，關鍵原因在於治療策略彼此衝突，一方面試圖活化腫瘤微環境，另一方面卻可能同時傷害免疫細胞。例如化療雖能殺死癌細胞，卻也可能在免疫系統尚未建立「記憶」前，就先將其打垮，影響病人的耐受性與生活品質。

生華科的研發策略，則聚焦於「免疫記憶」的建立。黃品諺強調，真正的根治，不只是讓腫瘤消失，而是讓免疫細胞持續在體內巡邏，一旦癌細胞再度出現，便能立即辨識並再次獵殺，這正是免疫治療追求長期緩解甚至根治的科學基礎。

他指出，生華科藥物切入的戰場，正是同時解決兩大核心問題：不僅要改變腫瘤微環境，讓冷腫瘤轉化為免疫可進入、可作戰的「熱腫瘤」，更要賦予免疫系統清楚的導航能力與長期記憶力，在不犧牲病人耐受性與生活品質的前提下，推進癌症免疫治療往「真正根治」邁進。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

