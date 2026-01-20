癌症治療新路徑 2-2／兩把鑰匙打開根治癌症之門 生華科打造免疫組合骨幹藥物

cnews195260120a03

▲生華科董事長胡定吾（左3起）、醫務長黃品諺、執副暨財務長張小萍，推動CX-4945與CX-5461雙軌新藥研發，全面深化癌症治療應用。

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

生華科近來成為全球生醫圈關注焦點，關鍵在於兩項市場首見的新藥研發。公司同步推進CX-4945與CX-5461兩種不同機制藥物，被視為破解癌症免疫治療瓶頸的「兩把鑰匙」。CX-4945為臨床開發中極為罕見的CK2抑制劑，能精準干預癌細胞複製與免疫辨識路徑；CX-5461則是全球臨床進度最領先的G-quadruplex穩定劑，兩者皆已展現臨床潛力。

2024年諾貝爾化學獎頒發給Google DeepMind AI團隊成員Demis Hassabis與John Jumper，表彰其以AlphaFold2準確預測蛋白質結構，為藥物設計與免疫治療開啟新時代。隔年，Google DeepMind AI與耶魯大學臨床團隊首次共同驗證，CX-4945具廣泛應用於癌症免疫治療的潛力，相關成果引發國際醫界高度關注。

Google DeepMind的AI模型自逾4,000種藥物中點名CX-4945，指出其可選擇性強化抗原呈現、促使冷腫瘤轉化為免疫可攻擊的熱腫瘤。模型與體外實驗一致顯示，CX-4945有潛力成為AI世代的新一代免疫檢查點抑制劑組合骨幹藥物，加速生華科與國際藥廠的授權談判，未來三年或將迎來飽穗纍纍。

在DeepMind與耶魯合作研究中，透過270億參數的單細胞分析模型，預測 CX-4945抑制CK2後可促進MHC-I表現。臨床驗證顯示，腫瘤細胞合併CX-4945 與低劑量干擾素處理時，抗原呈現能力提升約50%，有助突破冷腫瘤長期難以被免疫系統辨識的困境。

CX-4945是目前唯一進入臨床二期開發階段的CK2抑制劑，具免疫調控、DNA複製調節等多重作用，並可與化療或免疫療法聯用。臨床上已在膽管癌、皮膚癌展現正向趨勢，並拓展至多項難治型兒童腫瘤試驗，累積Phase I/II安全性與初步療效資料，市場稀缺性明確。

另一核心藥物CX-5461，則從DNA層級啟動免疫反應。生華科醫務長黃品諺指出，CX-5461低骨髓毒性的特性，讓免疫細胞得以存活並建立記憶，是免疫療法成功的關鍵。該藥為全球首個取得美國FDA孤兒藥與Fast Track資格的G4穩定劑，也被美國國家癌症研究院納入四項重點開發計畫。

CX-5461可在腫瘤凋亡過程中釋放新抗原，活化樹突細胞並訓練 T 細胞辨識癌細胞，建立長期免疫記憶。目前已與多家國際藥廠展開組合療法試驗，並跨入免疫腫瘤治療領域，為PD-1抗藥族群提供新解方。

在精準醫療布局上，生華科也與CancerFree Biotech合作，導入「腫瘤分身平台」，透過少量血液培養患者專屬腫瘤模型，協助篩選對CX-4945與CX-5461最具反應的族群，加速臨床試驗並提高成功率，強化全球競爭力。

展望 2026年起將迎來多項臨床數據公布與國際授權里程碑。生華科（6492-TW）目標不只是延長存活期，而是把免疫記憶留在體內，讓更多患者真正受益。在全球腫瘤免疫治療高速成長的兆元賽道中，生華科正以 AI驗證機制、精準臨床與國際合作，卡位最具價值的關鍵環節。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

