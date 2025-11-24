癌症深層熱治療 78歲翁減痛

醫師郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要醫師評估與家屬配合才行。

一位罹患攝護腺癌合併全身骨轉移的78歲男性病患，病況嚴重到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡。求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任醫師郭于誠，經醫病溝通，使用放射線治療與癌症深層熱治療後，經過3個月，現在不需再靠嗎啡止痛。

郭于誠表示，原本病患必須坐輪椅看診，現在不需要家屬攙扶，可以自己走進診間，甚至停止熱治療至今已滿三個月都不需吃嗎啡或其他藥物止痛，持續門診追蹤即可。

郭于誠說，患者於3年前診斷罹患攝護腺癌後，於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定。然而在三年後因全身劇痛而被發現攝護腺癌復發，並轉移至全身骨頭、且因侵犯膀胱與輸尿管接口處而導致左側腎水腫。儘管使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化，家人說，「幾乎要放棄，甚至做好準備。」

今年7月初來院求診，經郭于誠評估後，判定患者癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善。

患者表示，在接受治療三天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，一週後可下床走路，兩週後可自己上下樓梯，不僅親朋好友都覺得不可思議，家人也可以好好睡覺，一直懸著的壓力也終於獲得釋放，特別寫信感謝醫師。

郭于誠表示，嗎啡抑制癌症疼痛的原理，是透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但是嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，因此在臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展，而必須漸漸提高嗎啡的用量來達到相同的止痛效果，但也因此會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾。

癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。

臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合，來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人，就有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少副作用，生活品質也因此獲得改善。