癌症疫苗大突破！打一針可預防乳癌、肺癌？科學家揭「癌前攔劫」關鍵力

每年全球有近千萬人死於癌症，但科學家們擁抱著未來只需一針就能攔阻癌細胞生長的夢想，已出現曙光！這項「癌前疫苗」研究，目標鎖定肺癌細胞成形前的10～20年內，提前激活免疫系統，然後清除這些問題細胞。下一步更可能進一步整合為一針就能預防好幾種癌症。

根據外電報導，英國牛津大學與製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）正聯手推動一項劃時代的「癌症免疫預防計畫」，目標在2026年啟動臨床試驗。這款疫苗專為「癌前期」設計的概念是，提前激活免疫系統，先是以肺癌為主，接著也會把乳癌、卵巢癌與大腸癌等高致死率癌症納入預防疫苗適用範圍。

科學家：癌症潛伏期可長達20年 疫苗關鍵在「提早看見」

領導這項癌症疫苗計畫的牛津大學腫瘤學教授莎拉．布拉格登（Sarah Blagden）指出，癌症「並非憑空出現」，而是正常細胞經年累月累積變異的結果。她強調：「人們常以為癌症在體內發展只需一、兩年，現在已更清楚，這個過程可能長達20年，甚至更久。」疫苗的目標，正是在癌症肉眼可見之前、仍處於「癌前階段」時，便主動出擊，阻止其發展成惡性腫瘤的機會。

技術突破：借鏡新冠疫苗 讓「看不見的癌變」無所遁形

布拉格登說，研究團隊能偵測到過去無法看見的細胞早期變異，並針對這些特徵設計疫苗，此一重大突破的關鍵助力來自於COVID-19疫苗研發平台，使科學家們能夠借力施力。她樂觀期待，未來10年內，癌症疫苗有望像麻疹疫苗一樣普及，從根本阻斷多種癌症的發生途徑。

3大關鍵進展 癌症預防進入新時代

鎖定癌前細胞，從源頭阻斷

這款疫苗並非治療已形成的腫瘤，而是針對「癌前異常細胞」進行精準打擊。透過識別這些細胞特有的新抗原，提前訓練免疫系統辨識並清除，阻止其發展為癌症。

借鏡mRNA平台，加速疫苗設計

新冠疫情催生的mRNA疫苗技術，為癌症疫苗設計提供了快速、靈活的平台。科學家能利用相同技術，針對不同癌前變異快速設計與調整疫苗配方。

高風險族群的預防性突破

葛蘭素史克已投入最高5000萬英鎊支持此計畫。其首席科學官托尼．伍德表示，合作旨在為癌症高風險族群帶來關鍵的預防性突破，希望在癌變真正發生前就提供保護。

這項研究計畫已獲英國國民保健署（NHS）與多家藥廠支持。布拉格登強調：「我想對癌症說的只有一句話：我們找到對付你的方法了！」這場對抗癌症的戰爭，正處於從「治療」邁向「預防」的關鍵轉折點。

