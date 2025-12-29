癌症疫苗將成真 最快10年內問世 年救360萬人

英國牛津大學攜手製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）推動「癌症免疫預防計畫」，研發一款鎖定癌前階段的癌症疫苗，目標是在癌症形成之前即提前介入與預防，並有望在未來10年內問世，相關團隊也已規劃於明年展開預防肺癌疫苗的臨床試驗，一旦癌症疫苗上巿，全球每年可望挽救360萬條生命。

肺癌疫苗明年打頭陣

根據英國《鏡報》報導，牛津大學臨床科學家暨實驗腫瘤學教授莎拉・布拉格登（Sarah Blagden）率領研究團隊，研發一款可預防癌症的疫苗，並表示該疫苗有望在未來10年內問世。團隊已規劃於明年展開預防肺癌疫苗的臨床試驗，同時也正積極研發可預防乳癌、卵巢癌與大腸癌的疫苗。

廣告 廣告

癌症發展過程長達20年

莎拉・布拉格登接受BBC廣播節目訪問時指出，癌症並非突然形成，而是正常細胞在長時間內不斷累積基因變異、逐步轉化而成；研究顯示，癌症的發展過程可能長達20年，甚至更久；她表示，研究團隊目前研發的疫苗，目標是在癌症尚未肉眼可見、仍處於癌前階段時即提前介入，藉此阻止其進一步發展成惡性腫瘤。

她表示，隨著多項技術上的重大突破，研究團隊如今已能夠偵測過去無法觀察到的細胞變化，並依據這些特徵，設計出具高度針對性的疫苗。

疫苗在癌前階段就介入

莎拉・布拉格登並以HPV疫苗（人類乳突病毒疫苗）為例，指其設計相當成功，因為該疫苗是針對致癌病毒所研發；不過，她也指出，這與目前團隊正在開發的疫苗有所不同，現階段的研究並非鎖定引發癌症的病毒，而是直接針對癌症本身，更具體來說，是在癌症尚未形成、仍處於癌前階段時即提前介入，以阻止其進一步發展。

若這項疫苗成功推行，每年全球可能可以挽救多達360萬條生命，並有機會延長人類平均壽命。此外，癌症病例減少後，也能釋放更多醫療資源，用於對抗失智症、心臟病等其他重大疾病。

更多中時新聞網報導

臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套

Blazy翻轉香奈兒 日常時光成顯學

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力