「癌症疫苗」有望10年內問世！英國牛津大學與GSK合作開發「一針降低終身癌症風險」、每年可拯救360萬人

英國牛津大學與生物製藥公司葛蘭素史克（GSK）正合作研發一項劃時代的癌症疫苗計畫，預計將於2026年展開臨床試驗。根據外媒報導，這款疫苗專為「癌前期」設計，目標在癌細胞形成前的10到20年內，提早啟動免疫系統反應，以防堵肺癌、乳癌、卵巢癌與腸癌等高致死癌症，未來更可能整合為單一劑量施打，若研發成功，全球每年可望挽救360萬人的性命。

綜合外媒報導，該項名為「癌症免疫預防計畫」的研究，由牛津大學腫瘤學教授莎拉·布拉格登（Sarah Blagden）領導，並結合牛津在新抗原識別與測序技術的專長，與葛蘭素史克在免疫醫學的深厚研發經驗。兩方計畫開發疫苗與標靶藥物，專門針對癌前異常細胞進行精準打擊。

布拉格登於《BBC》廣播節目指出，癌症「並非憑空而來」，而是由正常細胞長年累積變異逐漸轉化而成。她表示，「你總是認為癌症在體內發展需要一到兩年時間，但事實上，我們現在知道，癌症的發展可能需要長達20年，有時甚至更久」。她強調，疫苗的目的是在癌症肉眼可見前、仍處於癌前階段時，便主動出擊阻止其發展。

布拉格登說，「我們很幸運，因為大量的技術突破讓我們能夠檢測過去看不見的細胞變化，並設計專門針對這些特徵的疫苗」。她指出，這些進展來自COVID-19疫苗時期技術的快速演化，讓研究團隊能以現有平台改造出全新癌症預防機制，並期盼十年內癌症疫苗能如麻疹疫苗般普及全球，為未來阻止多種癌症奠定基礎。

布拉格登對這場與癌症的長期戰爭懷有信心，「我想對癌症說的只有一句話，我們來對付你了！」研究人員則評估，若疫苗成功推廣，每年可望減少全球約360萬名死於高致死率癌症的患者，並釋放醫療資源投入其他重大疾病防治。

