「癌症疫苗」10年內問世！ 盼未來一針降低終身癌症風險

英國牛津大學研究團隊正研發一款可以從源頭預防癌症的疫苗，預計明年夏季啟動肺癌臨床試驗，研究人員指出，若技術成熟，未來10年內有望問世，改變人類對抗癌症的方式，從治療轉向預防。

英國科學家近日透露，一項可預防癌症的疫苗研發計畫正持續推進，其中以肺癌為首的預防型疫苗，預計將於明年夏季展開臨床試驗。該研究由牛津大學實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）主導，並獲得英國國家醫療服務體系（NHS）、英國癌症研究中心、CRIS癌症基金會及多家製藥公司支持。

一針防多癌？團隊同步研發乳癌、卵巢癌疫苗

根據英國媒體報導，研究團隊目標不僅止於肺癌，亦同步研發乳癌、卵巢癌及腸癌等疫苗，未來希望整合為單一劑量，讓年輕族群可透過NHS在基層醫療端免費接種。若研發成功，該疫苗每年有望在全球挽救多達360萬條生命，並減輕醫療體系長期負擔。

布拉格登在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中指出，肺癌往往需超過10年才會在體內真正形成，中間會經歷「癌前病變」階段，細胞已出現異常卻尚未發展為癌症。團隊正是利用新冠疫情期間快速成熟的疫苗技術，設計出可啟動免疫系統、及早清除這些異常細胞的機制，從源頭阻斷癌症發生。

