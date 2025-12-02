癌症疼痛不要忍，腫瘤科醫師解說

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師。歡迎陳國維醫師接受我們的訪談。

陳國維醫師：大家好，我是陳國維醫師。

劉育志醫師：請問哪些患者較常出現癌症疼痛？

陳國維醫師：通常都是癌症晚期的患者，腫瘤轉移到身體各處的時候，就容易引發疼痛。最常見當然是骨頭轉移的時候，但是其他的重要實體器官轉移，一樣會有引發疼痛的機會。

劉育志醫師：請問我們要如何評估癌症疼痛？

陳國維醫師：臨床上經常使用的是所謂視覺類比量表，簡稱VAS，分數是從0分到10分。0分就是完全不痛，10分就是能經歷過的最嚴重的疼痛。女生通常想像成生小孩的痛，男生的話就是想像成是手腳骨折斷掉，這種很嚴重、劇烈的痛。有時候是醫師會給你一個量尺，直接看上面的表情去幫你評估，你的分數大概落在幾分的位置。

劉育志醫師：請問癌症疼痛對患者有何影響？

陳國維醫師：疼痛的影響是全面的，通常疼痛首先就引發患者日常的活動，像吃東西或者是出外的活動，或日常的工作受影響，此外，情緒也可能會受到影響，接下來當然是晚上的睡眠品質也受到影響，這分別都是癌症疼痛容易引起的全身性的、其他的系統的影響。

劉育志醫師：請問何時會使用嗎啡類藥物？

陳國維醫師：只要癌症疼痛的分數到四分以上，就是中等程度以上疼痛的時候，醫師就會考慮處方。但一般患者或是民眾都會擔心藥物會有成癮或濫用的問題，甚至會不會誘發容易有因此癌症死亡的問題。所有的統計數據都指明說，只要是臨床上合適的適應症內的使用，不會去增加患者的死亡風險。外面看到說會增加死亡風險，那都是非醫療上的藥物濫用才有這個風險。

劉育志醫師：請問要如何管理癌症疼痛？

陳國維醫師：癌症疼痛它其實是一個持續存在的痛，慢性背景的疼痛需要靠長效的藥物，比如說一天一次或一天兩次的口服的長效藥物，或者是貼片性的，三天一片的貼片藥物來對付這一個方面的痛。可是如果是突發性的，比方姿勢改變的這種骨轉移的疼痛，它通常來得快去得也快，你就是需要使用一個比較短效的藥物來解決這一塊，所以這是所謂突發性疼痛藥物的搭配。

劉育志醫師：請問要如何改善突發性疼痛？

陳國維醫師：突發性疼痛的特點就是它來得非常快，通常三到五分鐘之內他的疼痛就會拉到十分的強度，可是它也消退得很快，可能三十到六十分鐘之內就又回到不痛。所以臨床上一定要有一個很符合這個突發性疼痛快速來、快速去的特點，的藥物才能夠把這個疼痛控制得很好，臨床上是希望說它次數不要超過一天四次。有一種健保有給付的，貼在嘴巴裡面的口頰溶片，可以在十分鐘之內就發揮這樣的速效，堪比在醫院裡面打嗎啡類的止痛藥，一樣的快速有效。

陳國維醫師：有一位比較年輕的，大概四、五十歲的直腸癌的患者，因為腫瘤已經在直腸旁邊跟周圍產生瘻管，腫瘤又會出血，他經常都還是會有這種突發性疼痛的現象。他又是很年輕，又希望可以維持他正常的日常生活的社交，他就很需要一個他突然痛起來的時候可以快速解決的方案，我們就處方這個口頰溶片的突發性疼痛貼片給他。當然長效的貼片也都有給他，所以他就可以維持基本的日常生活所需，就可以變成不用為了這個腫瘤而去影響到他的日常生活。

陳國維醫師：癌症疼痛其實是每一個腫瘤的患者，癌症在惡化的過程裡幾乎是必經的道路。我們還是必須再強調一遍，患者有良好的止痛，不只是改善他的生活品質，也有機會改善整個癌症治療的效果，也有助於提升病醫之間的關係，我想這是一個多贏的局面。所以請大家務必還是注意說，疼痛的問題不要害怕告訴醫師，醫師這方面可能也是不要害怕說，去處方相關的藥物給患者使用，我想這樣才是病患的福氣。

劉育志醫師：感謝陳醫師接受我們的訪談。我們下次再見，掰掰。

陳國維醫師：掰掰。

李文欽醫師：掰掰。