癌症病人冬至吃湯圓 掌握少量、調整作法原則安心享用
〔記者王善嬿／嘉義報導〕冬至將近，家戶忙著採買湯圓、煮甜湯，應景吃湯圓，大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟建議，接受化學治療或放射治療的癌症病人如謹慎飲食選擇，掌握份量、烹調方式與營養搭配原則，冬至也能安心吃湯圓，感受節慶氣氛。
賴思吟說，癌症治療期間，常會出現噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉或吞嚥困難等副作用，飲食需要特別留意，若病人想在冬至應景享用紅豆湯圓，可依身體狀況調整吃法，而非完全禁止，例如，出現噁心、嘔吐的病人，可將湯底改為薑湯，有助緩解嘔吐感，並控制湯圓份量、少量食用。
至於口腔潰瘍者，賴思吟表示，因紅豆外皮較粗糙，建議改為細緻的紅豆泥，並放涼後再食用，以降低刺激，且紅豆纖維質含量高，湯圓不易消化，若有腹瀉或腹脹，應避免或減少食用；至於白血球低下病人，務必確保紅豆湯圓完全煮熟，以降低感染風險，不過因湯圓黏性強，對有吞嚥困難的病人，不建議食用，以免增加嗆咳或窒息風險。
賴思吟說，紅豆湯圓具有豐富維生素B群、鉀、鐵質及抗氧化物質，有助於能量代謝，並可預防貧血；小湯圓以糯米粉製作，可提供熱量，是一種「支鏈澱粉」，黏性高、口感軟Q、消化速度快。
賴思吟提醒，癌症病人吃湯圓謹記「少量」與「調整做法」2大原則，掌握低糖、易消化、安全吞嚥3項重點，仍可在冬至安心享用湯圓，感受節氣帶來的溫暖。
