癌症碎化消融治療趨勢！ 台大醫成立亞太唯一訓練中心
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】癌症治療正快速邁向「無創、精準、個人化」的新時代。臺大醫院長期深耕癌症微創介入與跨科整合治療，積極推動高難度腫瘤治療創新。2026年6月10日，臺大醫院正式與美國聚焦超音波碎化消融技術領導廠商 HistoSonics 簽署合作備忘錄（MOU），並同步舉行「亞太癌症碎化消融訓練中心」揭牌儀式，由臺大醫院院長余忠仁代表簽署，象徵台灣癌症無創治療正式邁向國際重要里程碑。
從「微創」邁向「無創」 碎化消融是近年全球癌症治療突破性技術
臺大醫院院長余忠仁表示，Histotripsy（碎化消融）是近年全球癌症治療最受矚目的突破性技術之一。該技術利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，透過氣泡快速生成與崩解所產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化，而非透過傳統高溫燒灼、冷凍或放射線方式破壞腫瘤，因此被視為癌症治療從「微創」邁向「無創」的重要里程碑。
自2025年導入碎化消融技術以來，臺大醫院已建立完整臨床與研究平台，並成功應用於多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，包括肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等，建立涵蓋病人篩選、影像評估、治療規劃、麻醉協作、術中監測至術後追蹤的完整治療流程。相關成果亦多次於國際醫學會議發表，展現臺大醫院於無創腫瘤治療與跨科團隊整合上的領導實力。
臺大醫院成立亞太癌症碎化消融訓練中心 未來推動三大重點任務
新成立的「亞太癌症碎化消融訓練中心」未來將以臺大醫院為核心，推動三大重點任務。
【重點任務1】：建立標準化訓練流程，提供醫師、影像醫學、麻醉與護理團隊完整技術培訓，協助亞太地區醫療團隊安全且有效導入碎化消融技術。
【重點任務2】：持續推動高難度癌症研究，拓展碎化消融於困難腫瘤之臨床應用。
【重點任務3】：整合國際臨床資料與跨國研究合作，建立亞太無創癌症治療研究平台。
臺大醫院癌症微創介入治療中心黃凱文主任表示，碎化刀代表癌症微創治療從「小傷口」走向「無傷口」的重要一步。隨著亞太唯一碎化消融技術訓練中心成立，台灣將持續提供國內病人先進治療，也將肩負亞太醫學教育、技術標準建立、臨床研究整合與國際合作的責任，讓世界看見臺灣在癌症無創治療上的創新實力。
癌症碎化消融技術幾近無創 需仰賴影像判讀、跨團隊整合治療
黃凱文主任也指出，碎化消融雖具高度潛力，仍需由專業醫療團隊依腫瘤位置、大小、器官功能、疾病分期與整體治療計畫進行評估；相關適應症與臨床應用，亦將依主管機關規範、臨床試驗設計與醫療倫理審查辦理。
臺大醫院指出，相較於傳統熱消融治療仍需穿刺腫瘤，碎化消融最大的特色在於不需開刀、不需穿刺、無熱傷害且無輻射暴露，特別對於位於重要血管、膽管、腸胃道周邊或深部器官的困難腫瘤，有機會降低熱擴散、出血及周邊組織損傷等風險。然而，碎化消融並非單純設備操作，而是一套高度仰賴影像判讀、腫瘤解剖理解、麻醉協作與跨團隊整合能力的精密治療平台。
此次合作不僅代表臺大醫院在癌症碎化消融（Histotripsy）臨床應用、研究發展與國際訓練能量獲得全球肯定，也使臺大醫院成為亞太地區唯一具備多癌別碎化消融臨床試驗經驗與完整訓練體系的醫學中心。臺大醫院未來也將持續從「引進技術」進一步邁向「輸出技術」，不僅提供國內病人先進且低侵入性的癌症治療選擇，也將積極推動亞太醫學教育、國際合作與臨床研究整合，讓世界看見台灣在癌症無創治療領域的創新實力與醫療能量。
# 首圖來源／臺大醫院提供
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