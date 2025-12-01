癌症竟是氣出來的？營養師點名這8種癌與情緒有關 肺癌乳癌全上榜

[Newtalk新聞] 現代人生活壓力大，許多人習慣將負面情緒往肚裡吞，但營養師高敏示警，壞情緒若長期堆積，恐導致免疫力失衡並增加罹癌風險。她點名8種與情緒密切相關的癌症，像是肺癌常與長期焦慮有關，女性乳癌則多源於情感壓力未釋放，建議透過攝取深海魚等5大類食物來穩定身心平衡。





高敏敏指出，民眾常有「悲傷誰人知、痛苦吞腹內」的感嘆，但這些壞情緒如果長期堆積在心裡，「不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險」。她分析八種與情緒相關的癌症，首先是肺癌，患者常對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，「常有無力感與情緒上的窒息感」。其次是甲狀腺癌，這類族群個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」，對於內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。

至於女性常見的乳癌，高敏敏說明，這往往與情感壓力未釋放有關，親情或人際間常有衝突，患者卻易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。消化系統方面，胃癌多因憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。大腸直腸癌也是因為壞情緒難以消化，「總是壓抑在心裡」，長期壓力累積進而影響腸胃健康。





此外，高敏敏表示，肝癌與害怕匱乏、空缺有關，這類人對飢餓或失去感到不安，總是擔心資源不足導致情緒長期緊繃。胰臟癌則通常涉及與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。淋巴癌則是缺乏安全感，對自己沒有信心，「易感到焦慮、害怕被否定」，當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。





想要改善壞情緒，高敏敏進一步強調，其實可以靠日常營養素的補充，「幫助我們回到平衡狀態」。她建議攝取：





1. 鮭魚、鯖魚等深海魚類，富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒並減少焦慮憂鬱。





2. 燕麥、糙米、核桃、腰果等全穀與堅果類，提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。





3. 菠菜、芥藍等深綠色蔬菜，含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙並穩定神經系統。





4. 乳製品與優格能補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相並提升好心情。





5. 香蕉與黑巧克力則富含維生素B6與可可多酚，「可促進快樂荷爾蒙分泌」。





她最後提醒，情緒長期堆積真的會「吃掉健康」，呼籲民眾別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆，飲食均衡、睡眠充足並保持運動，「讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法」。

