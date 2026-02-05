癌症竟能躲得掉？研究曝：近四成癌症可避免，這「三大類型」最能預防

國際中心／唐家興報導

不是命中注定？研究揭真相：全球近四成癌症其實可避免。(示意圖／翻攝自pixabay）

癌症是不是天生就躲不掉？長期以來，大眾常將罹癌歸咎於基因宿命，但權威醫學期刊最新報告打破了這項迷思。這份由世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）主導的大型研究震撼指出，全球近四成癌症本可避免，其中肺癌、胃癌和子宮頸癌更被列為最具預防潛力的三大殺手。這項數據無疑為全球公共衛生敲響警鐘：癌症防治的關鍵不在遺傳，而在於我們的一舉一動。

【全球癌症新數據：37.8%其實「可以不發生」】

這項發表於國際權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的最新研究，深入分析了全球185個國家的健康大數據。研究發現，2022年全球新增癌症病例中，竟有37.8%可歸因於30項可改變的風險因子。換言之，若能針對環境與生活型態進行有效介入，全球原本能成功攔截約710萬名癌症患者，讓這些家庭免於受苦。

【致癌關鍵不只一個 菸害仍是最大元兇】

是什麼讓癌細胞找上門？研究列出的風險清單涵蓋了菸、酒、肥胖與感染。數據證實，菸草煙霧仍是全球致癌的頭號戰犯，與15.1%的新發病例直接相關；其次則是病原體感染（10.2%）以及酒精攝取（3.2%）。在所有「可防禦」的癌症類型中，肺癌、胃癌與子宮頸癌因其明確的誘發因素，被視為最有機會被消滅的類型。

【男性風險更高 東亞男性致癌主因是它】

這份研究更揭露了顯著的性別差異。數據顯示，男性罹癌案例中，高達45.4%與可改變風險因素有關，高出女性的29.7%。對男性而言，風險模式驚人地一致，吸菸在126個國家都是致癌元兇，尤其在東亞地區，男性有近六成的癌症負擔能追溯到這些生活習慣，顯示男性在防癌自律上仍有極大進步空間。

【女性癌症兩極化 貧富地區風險大不同】

女性族群的致癌風險則呈現「貧富分歧」。在撒哈拉以南非洲等醫療相對匱乏的地區，HPV病原體感染是子宮頸癌的頭號推手，使當地女性可預防癌症比例飆升至38.2%；反觀北美與北歐等高收入國家，吸菸與高BMI（體重過重）則取代感染，成為女性罹癌的主要負擔。

【專家點出解方：預防其實早有工具】

研究團隊語重心長地表示，防癌策略必須「因地制宜」。經濟發達地區應正視肥胖、酒精與久坐問題；而醫療落後地區則急需感染控制。專家強烈建議，擴大HPV與B肝疫苗接種，並積極降低幽門螺旋桿菌感染率，能最直接地降低癌症發生率。這項研究再次提醒，癌症並非不可抗拒，從戒菸到控糖，每一個決定都在改寫你的健康劇本。

