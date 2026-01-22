癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關

生活中心／唐家興報導

「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起公眾強烈不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。

【暗藏危機：這3種睡眠習慣必須調整】

醫師提醒，若你擁有以下三種習慣，請務必立即採取行動：

1.睡眠時間嚴重不足：研究數據驚人地顯示，每晚睡眠少於 6 小時的人，罹癌風險竟比一般人高出 41%，女性受到的威脅甚至攀升至 53%。關鍵在於「褪黑素」的流失，這種天然的抗氧化劑一旦分泌不足，身體發炎水平就會升高，形同為癌細胞鋪好了紅地毯。

2.熬夜且從不午睡：對於晚上睡不飽的人來說，午睡是最後的修復防線。若你習慣性熬夜又缺乏午間補眠，罹癌風險將飆升 82%。午睡不僅是歇息，更是免疫系統的微型修復工程。

3.作息不規律（生理時鐘紊亂）：國際癌症研究機構已將「黑白顛倒」的輪班行為列為 2A 類致癌物。當你的晝夜節律失調，原本能抑制腫瘤生長的基因功能會被破壞，導致癌細胞的擴散速度大幅加快。

【黃金指南：如何睡出對抗癌魔的免疫力？】

既然已知癌症與睡眠有關，我們該如何挽救流失的健康？醫師建議從這幾點著手改善：

1.鎖定 22-23 點入睡：發表在《Nature Communications》上的一項研究指出，預防心血管疾病發生的最優入睡時間為22-23點。這個時間點入睡與褪黑素分泌的高峰期重合，可最大程度發揮褪黑素的促進睡眠作用。調整睡眠可嘗試比之前早睡15-30分鐘開始，每2-5天做一次調整，逐步達到目標時間。

2.打造極致黑暗環境：睡前 90 分鐘請放下手機，藍光是褪黑素的頭號天敵。使用遮光簾或眼罩，讓臥室回歸純粹的寧靜與黑暗。

3.建立規律的生理補償：上午10時前和下午4時後各曬太陽半小時，有利於褪黑素分泌。白天適度運動有助於強化晝夜節律，但應避免在睡前2-3小時內進行劇烈運動。

【結語：從今晚開始，找回深度睡眠的修復力】

值得一提的，多位權威醫師紛紛站出來證實，癌症與睡眠有關並非危言聳聽。胸腔科名醫黃軒曾引述研究指出，長期睡眠不足或作息紊亂，會導致抗癌關鍵物質「褪黑激素」分泌驟減，讓身體處於慢性發炎狀態，形同門戶大開邀請癌細胞入內：台北醫學大學附設醫院等國內多位專科醫師指出，睡眠不足 6 小時的人，罹癌風險會增加 41%：胃腸肝膽科醫師錢政弘也曾引用研究強調，生理時鐘紊亂會干擾褪黑激素代謝，妨礙肝臟正常運作，增加肝癌風險。

睡眠與癌症之間存在著複雜而緊密的連結，睡眠障礙與疾病往往互為因果。改善習慣永遠不嫌晚，哪怕只是提早熄燈、少看手機這類微小的改變，都是在為未來的健康存款。如果您長期深受失眠或作息混亂所苦，切記尋求專業醫師的協助，別讓睡眠成為你健康防線上的漏洞。

