癌症藥物事前審查不用再等半個月 健保新制「病人一天能拿藥」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
癌症藥物因為昂貴，健保給付條件各有不同，往往需要事前審查，病人才能順利用到救命藥，健保署今（2）日宣布好消息，今年已正式把癌症藥物的審查，全部運用FHIR標準資料收集，方便健保逐步針對各類癌症的給付規定進行結構及自動化審查機制，大幅縮短事前審查時間，從過去的1至2個禮拜，到現在病人最快一天就可以拿到藥物。
健保署上午舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，重點之一就是運用FHIR標準資料收集和AI技術，數據整合，以促進病人全程治療的品質提升。
健保署署長陳亮妤表示，全民健保的數位治理在世界衛生的舞台是相當知名的。2004年推出健保IC卡，2013年推出健保雲端藥歷，今年優先規劃的則是正式把癌症藥物審查全部運用FHIR的格式，跟國際接軌。
陳亮妤強調，新政策不只是數據的數位化、透明化，更重要的是，可以讓病人及早的用到藥物。
陳亮妤說，目前審查的時間大概是1到2個禮拜，根據健保署統計，目前有18家醫院以FHIR格式，進行癌藥事前審查申請，可以大幅縮短時間到一天，病人一天就可以拿到藥物，且整個審查過程非常的透明。未來希望逐步的擴大，另有69家醫院引入中。
癌症防治策略也會加強。陳亮妤說，國內已有登月計畫，包括國健署的癌症篩檢，經費從28億擴大到68億，預估篩檢人數會大幅度的增加，一旦篩檢出來當然希望能夠及早治療，所以健保署這邊也特別編列癌症基金，今年50億，明年也先編列50億，目標就是要讓台灣的癌症治療接軌國際。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
