癌症藥物審查大躍進！FHIR助病人1天就拿藥

健保署今天（2）舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，健保署長陳亮妤說明，已有69家醫院引入FHIR格式申請癌症藥物審查，可大幅縮短病人等候時間。（王家瑜攝）

癌症藥物日新月異，健保給付條件各有不同，往往需要事先審查。健保署長陳亮妤今天（2）表示，目前審查時間約1到2周，已有69家醫院引入FHIR格式申請癌症藥物審查，可大幅縮短為1天，讓病人不必久候，未來希望逐步擴大。

健保署今天舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，展現運用健保雲端系統的創新、FHIR 標準資料收集及人工智慧（AI）技術的應用，提高治療效益，以落實健康台灣願景，提升國民健康福祉。

陳亮妤表示，全民健保數位治理在世界舞台相當知名，2004年推出健保IC卡，2013年推出雲端藥歷，今年正式將癌症藥物審查全部運用FHIR格式，跟國際接軌。

陳亮妤表示，這樣的癌症藥物事前審查不只數位化、透明化，也可以讓病人及早用到藥物。目前審查的時間大概是1到2個禮拜，若有加入FHIR格式的醫院，事前審查可以縮短到1天，讓病人1天就可以拿到藥物。目前已有69家醫院引入FHIR格式，希望能夠逐步擴大。

癌症防治策略方面，陳亮妤指出，台灣有癌症登月計畫，國健署的癌症篩檢是從28億擴增到68億元，篩檢人數會大幅增加，篩檢出來後希望能及早治療，因此健保署特別編列癌症基金，今年和明年各50億元，希望讓治療接軌國際。

陳亮妤強調，更重要的是善用數位治理，希望能夠建立我國的「癌症數位治理」資料庫，讓病人從篩檢、治療到追蹤，可以建立以病人為中心的癌症治療方案。

另外，健保署持續推動「檢驗檢查圖形傳輸」，鼓勵醫院即時上傳CT、MRI、X光等醫療影像與報告至雲端系統。陳亮妤說，大家都有跨院所就醫時，需要拿光碟存取檢驗檢查影像的經驗；透過數位治理節省行政流程，當病人更改治療院所或醫師，可供跨院所、跨醫師查詢檢驗檢查結果，節省病人和家屬奔波往返的過程，也可以減少沒有必要的、重複的檢查。

