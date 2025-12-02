癌症連續43年奪命第一 醫揭三大預防關鍵 必做「這件事」！

注意!基因異常 恐曾加癌症發生機率 (圖/TVBS)

癌症從1983年開始，其實一直位居國人癌症十大死因的第一名，到今天已經連續43年了，預期未來的50年到100年之間，這個現象可能都不會改善。值得注意的是癌症死亡人數，是第二名心血管疾病兩倍以上。雖然目前對於癌症藥物已經進步很多，許多進展成較嚴重的癌症患者，也能夠受到妥善的控制，但能夠從根本上避免癌症發生，仍是比較好的處理方式 。

成大醫院腫瘤醫學部主治醫師 鍾秉軒表示避免癌症最重要的還是減少致癌物質的暴露，像是菸、酒、檳榔都會增加全身器官癌症的風險。有些民眾喝酒容易臉紅，其實是缺乏乙醛脫氫酶，會讓酒精的毒素代謝變慢；這樣的人跟其他人喝同樣量的酒，但是得癌症的機會會比其他人還要更高。

謙樂診所院長/家醫科主治醫師 徐維謙指出第一名就是我們的惡性腫瘤，就是癌症，那癌症當然又有分很多種，那一直蟬聯在前三名的，不外乎就是我們的肺癌、肝癌跟大腸癌，就是有在推行所謂的癌症篩檢，就是除了大家知道，可能有一般的成人健康檢查之外，其實也有額外的癌症篩檢項目。

東元綜合醫院一般外科主治醫師 李世煒表示2023年台灣約有17,000位女性罹患乳癌，那有約2,900位女性因乳癌去世。所以平均起來的話約 每天約有8.1位女性死亡於乳癌。那在過去20年間，我們的乳癌發生率從 每10萬人有40個個案 ，40個案例，到我們現在目前，已經慢慢增長到了每10萬人約有82個案例。

癌症是相對死亡率，比較高的疾病。

中山醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師 周英香表示的確是很多人聽到就覺得很害怕的，那如何降低癌症的死亡率最關鍵的呢，一定還是要能夠提早發現，所以不管是參與政府現在大力推廣的癌症三杰(箭)計劃，或者是定期做健康檢查，如何能夠避免自己得到癌症，我想對整體國人的這個生存率的提升也是很重要，同時也能夠呼應國家的，這個整體的健康政策的方向，那預防癌症除了能夠盡可能避開致癌物質，也就是一些不良習慣的建立。

秀傳癌症醫院院長 張正雄進一步指出我們如果真的把身體照顧的很好，都不會得癌症，確實每個人大概可以增加3到5年的壽命，但是因為你把生活照顧好，把你的身體照顧好，那你相對的，你也比較不會得心臟病。

許多感染也都與癌症有相關，像是人類乳突病毒跟子宮頸癌、B 肝 C 肝跟肝癌，還有胃幽門螺旋桿菌和胃癌等，許多患者會罹癌 其實是長期受到這些病毒、細菌感染而沒處理。而這些感染目前都已經有，很有效的疫苗和治療手段可以處理，別因為疏忽而罹癌，是非常可惜的事情 。

成大醫院腫瘤醫學部主治醫師 鍾秉軒指出基因的異常也會造成癌症較容易發生。如果家裡親戚有許多癌症病史，現在也有相對應的基因檢測工具，可以查是否家族內帶有致癌基因。若發現帶有相關的致癌基因，就會需要在較早的年紀的時候，進行規則的健康檢查，以早期偵測癌症。

彰化秀傳醫院首席醫療副院長 李佳穎表示台灣目前每年有超過5萬人會死於癌症，目前公認最有效的治療方法，無論是任何一種癌症，都是早期診斷早期治療。因此國家花費了不少的精力在早期診斷方面，包括子宮頸癌的篩檢，包括大腸癌糞便潛血的篩檢以及肺部低劑量電腦斷層等等。

醫師提醒基因異常也會機率造成癌症發生，如果家裡親戚有癌症病史，現在也有相對應的基因檢測工具，可以了解家族內，是否有致癌基因，絕對不可輕忽!

