癌症骨轉移痛到無法入睡！「放療＋熱治療」一週擺脫嗎啡

攝護腺癌骨轉移患者接受放射線治療合併癌症深層熱治療後，僅三天不再喊痛，一週後可下床走路，透過放射治療與癌症深層熱治療的結合，不僅能有效控制疼痛，還能減少嗎啡使用。

一位78歲罹患攝護腺癌合併全身骨轉移的男性患者，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛。（示意圖／Pixabay）

一位78歲罹患攝護腺癌合併全身骨轉移的男性患者，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡。患者在3年前診斷罹患攝護腺癌後於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況原本穩定。然而三年後因全身劇痛被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭，甚至侵犯膀胱與輸尿管接口處，導致左側腎水腫。

患者家屬表示：「幾乎要放棄，甚至做好準備。」儘管使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化。今年7月初求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科郭于誠主任，經醫師評估後，判定患者的癌症疼痛已達最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛、提升生活品質。

「在接受治療三天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，一週後可以下床走路，兩週後可以自己上下樓梯。」患者分享治療後的變化，不僅親朋好友看到都覺得不可思議，家人也可以好好睡覺，一直懸著的壓力終於獲得釋放，患者甚至特別寫信感謝郭主任是救命恩人。

癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

放射腫瘤科郭于誠指出，嗎啡抑制癌症疼痛的原理是透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞。臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展而必須漸漸提高嗎啡的用量來達到相同的止痛效果，但也因此會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾。

「癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。」郭于誠說明，臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標。對放射治療或深層熱治療有效果的病人就有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用，生活品質也因此獲得改善。

雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

經過三個月的治療，這位患者現在不需再靠嗎啡止痛，原本必須坐輪椅看診，現在不需要家屬攙扶，可以自己走進診間。甚至停止熱治療至今已滿三個月都不需要再吃嗎啡或其他藥物止痛，持續門診追蹤即可。

郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要治療後再由醫師評估與家屬配合才行。有需要的病患可與醫師聯絡和進一步討論。

