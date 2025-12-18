癌症「免疫治療」減少失智機率逾一成！免疫系統是關鍵

2025年發表於《分子精神醫學》期刊的大型系統性回顧與統合分析顯示，癌症患者在接受免疫治療後，失智與認知惡化風險明顯降低。張家銘醫師表示，這項發現來自真實臨床資料，而非動物實驗。

接受免疫治療的癌症患者認知惡化風險降低約一成多，勝算比為0.86。（示意圖／Pexels）

研究團隊整理大量癌症臨床試驗數據後發現，相較於傳統化學治療或安慰劑組，接受免疫治療的癌症患者認知惡化風險降低約一成多，勝算比為0.86。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，這個現象並非個案，而是在多項研究中重複出現的趨勢。

這種認知保護效果在治療後三至六個月才逐漸顯現，且在六十歲以上患者身上特別顯著。張家銘表示，單獨使用免疫治療的患者，認知保護效果優於合併化學治療者，推測化學治療的神經毒性可能抵銷部分免疫調整帶來的益處。

張家銘說明，程式性細胞死亡蛋白一及其配體路徑的功能是在免疫反應結束後提醒系統停止、回歸平衡，而非用於攻擊。當此煞車機制失靈，免疫系統會陷入長期低度發炎狀態，這種持續性背景噪音對神經細胞造成傷害。

免疫治療的作用機轉並非強化免疫反應，而是改變進入大腦的免疫細胞類型。（圖／Photo AC）

免疫治療的作用機轉並非強化免疫反應，而是改變進入大腦的免疫細胞類型。張家銘表示，研究發現治療後進入大腦的細胞從破壞型訊號轉為調節型T細胞與單核細胞來源巨噬細胞，這些細胞具有降火、修復功能，讓大腦環境趨於穩定，神經發炎減退後記憶衰退速度自然減緩。

傳統觀念認為失智是類澱粉斑塊累積的結果，但張家銘指出，這項研究提醒醫界重新思考，失智更像是長期免疫溝通失調的後果。癌症患者接受免疫治療後，免疫系統重新找回節奏，長期發炎獲得控制，大腦不是突然變聰明，而是認知下滑速度減緩。

張家銘指出，這項研究提醒醫界重新思考，失智更像是長期免疫溝通失調的後果。（示意圖／123RF）

張家銘建議民眾觀察自身恢復力，若熬夜、壓力或生病後出現持續性腦霧、疲勞、情緒問題，代表免疫煞車功能變鈍，應調整生活節奏而非硬撐。他推薦中等強度運動，標準是會喘但仍能說話，這類運動最能訓練免疫系統啟動後停止的能力。

張家銘強調，研究真正的意義不在於癌症免疫藥物能預防失智，而是揭示預防失智的核心在於免疫系統能否安靜下來。失智並非單純老化結果，而是免疫系統先失去停止機制，當免疫節奏恢復，大腦的配合度超乎想像。

