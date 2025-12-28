「癌症」將有疫苗了！預計明年人體試驗 最快這年問世

國際中心／林奇樺報導

英國科學家指出，一款可望「預防癌症」的疫苗，最快可能在未來10年內問世。首款針對肺癌的預防型疫苗，預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗，後續也正研發可預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。

該研究由牛津大學醫學團隊主導，並獲得英國國民保健署（NHS）及多家製藥公司支持。研究人員的長期目標，是將多款疫苗整合為單一「抗癌疫苗」，未來可讓年輕族群透過家庭醫師免費接種。

牛津大學實驗腫瘤學教授莎拉．布拉格登（Sarah Blagden）表示，肺癌形成通常需十年以上，期間會經歷「癌前病變」階段，研究團隊設計的疫苗，目的在於啟動免疫系統，在癌症真正發生前清除異常細胞。

她指出，團隊運用新冠疫情期間快速發展的疫苗技術，將原有疫苗平台重新調整應用於癌症預防，目前已完成首批肺癌疫苗製作，並將於明年夏天啟動臨床試驗。

研究人員評估，若疫苗成功推廣，每年可望減少全球約360萬名死於高致死率癌症的患者，並釋放醫療資源投入其他重大疾病防治。布拉格登形容，這是一個「一代難逢的機會」，團隊將持續加快研發腳步。

