「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？
這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。
重口味造成的身體危機
許多人喜歡吃重鹹、辛辣食物與甜點，但過量的鹽與糖，對身體健康危害很大，來看看重口味對身體健康的影響︰
1.衰老與疾病的催化劑︰
加速身體的老化，且會增加癌症、心血管、腦血管、糖尿病、失智症...等疾病的風險。
2.傷腎︰
吃了重鹹食物後，鹹味入腎之後提取腎精，短時間內雖可感覺體力充沛，實際上卻是在透支體力，長期下來，就是在加速燃燒身體的生命之火，讓身體提早走到生命的盡頭。
3.導致血管的硬化︰
攝取過多的糖，身體會產生「糖化作用」，此物質不但會破壞身體的內皮細胞，還會讓組織變得僵硬，使得細胞老化，血管產生硬化。
4.重鹹會破壞檸檬酸循環，容易導致腫瘤產生。
養生之道在於細水長流，清淡飲食，合宜的使用身體的「精、氣、神」，才能健康長壽。
(本文獲「樓中亮預防保健網」授權轉載，原文刊載於此)
