癌童質子治療 納健保給付

健保於今年一月起給付兒童癌症質子治療，每年約有一百名癌兒家庭受惠。目前全國共有五家醫院提供質子治療，預估未來至少十四家醫院擁有質子核醫設備。圖為林口長庚醫院質子治療中心。本報資料照片

衛福部健保署自今年一月起推動兒童癌症質子治療給付、高血脂醫療給付改善方案、增列重大外傷緊急手術或處置加成百分之六十及百分之百等三大方案，預估每年三萬四千多人受惠。

健保署醫務管理組長黃珮珊指出，醫療科技評估報告顯示，兒童癌症質子治療具安全性、療效，今年起新增給付未滿十九歲的癌友，適應症為威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤、神經母細胞瘤、惡性軟組織肉瘤、非何杰金氏淋巴瘤等，依放射線吸收劑量不同，新增低度、中度、高度三種質子放射治療，支付點數分別為六十七點六萬點、一○三萬點及一二六萬點。

動脈粥狀硬化心血管疾病（ＡＳＣＶＤ）嚴重威脅國人健康，中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，低密度膽固醇升高是ＡＳＣＶＤ重要的危險因子，衛福部應建立ＡＳＣＶＤ照護模式，讓每個低密度膽固醇偏高的患者均能獲得妥善治療，以減少心血管疾病風險，改善群體健康。

健保署長陳亮妤說，健保積極推動論質計酬，民國一一二年起，與國內九大醫學會籌畫「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，鼓勵院所依循臨床路徑共識，協助「極高風險」及「非常高風險」病人追蹤與照護，方案中訂有收案照護費五百點至二千點及成功轉介費一千點，此方案於今年起實施，預估一年三萬四千多人受惠，健保挹注約一億一三○○點。

此外，為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，陳亮妤表示，今年起新增急重症個案於急診就醫兩小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成百分之百；若在二至四小時內得加成百分之六十，預計挹注一億五四○○點。

