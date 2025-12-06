癌篩肺部健檢 行動醫院赴後壁白河

衛生局李翠鳳局長親臨行動醫院現場與居民訪談了解需求。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

後壁烏樹林大火連燒十三日，為保障市民健康，南市府衛生局行動醫院六日前進後壁、白河地區，為民眾提供胸部Ｘ光、癌症篩檢等多項健檢服務，以利民眾掌握自身健康。衛生局長李翠鳳六日上午也至現場聽取居民心聲，提醒市民落實健檢、留意自身及家人健康。

南市衛生局表示，行動醫院提供全方位健檢，提供呼吸道症狀評估、健康諮詢及必要醫療支援，協助居民掌握自身健康狀況。胸部Ｘ光除協助偵測肺部疾病外，其影像搭配ＡＩ軟體還可以進行骨質密度檢測，協助民眾早期了解骨質狀況預防骨質疏鬆。

南市衛生局指出烏樹林廢棄物暫置場火災期間及災後二十四小時監測空氣汙染物符合標準，火場周邊水體檢測也無異常，後續也將持續監控保障市民健康。現場有民眾說，婆婆曾因肺腺癌過世，面對近期的空汙狀況也特別緊張，希望市府後續能協助定期追蹤健康狀況，現場醫護人員也一一回應市民疑慮。衛生局也承諾將與衛生所持續提供最即時、最需要的服務，陪伴居民安心度過關鍵時期。

衛生局長李翠鳳提醒若家族中有肺腺癌或肺癌病史，可利用政府補助的「每兩年一次肺癌篩檢」，若擔心空汙影響健康，應落實自我防護、定期篩檢，但不必過度緊張，壓力也是影響身心健康重要因素。也呼籲市民加入「臺南健康共照雲 LINE@」，以利隨時獲取健康檢查與篩檢資訊。