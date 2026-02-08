癌細胞像寄生蟲！偏愛「這種體質」 醫示警：4習慣要小心

生活中心／彭淇昀報導

癌症不只是單純細胞異常增生的問題，更可能牽涉到整個免疫與代謝環境的變化。基因醫師張家銘表示，從分子醫學角度來看，癌細胞就像是「寄生蟲」，對人體而言「其實很像一種外來物」，因為其基因已與正常細胞不同，理論上應該會被免疫系統辨識並清除。

癌細胞就像是「寄生蟲」，對人體而言「其實很像一種外來物」，且很會跟免疫系統相處，要提高警覺。（示意圖／pixabay）

張家銘在臉書發文指出，癌細胞要在體內留下來，關鍵並不只是生長速度，而是「能不能住得下來」，它必須躲過免疫系統的辨識，同時逐步改造周遭環境，讓組織結構、營養供應與免疫反應都轉變為對它有利的狀態。他形容，癌症真正形成的過程，並非某天突然冒出腫瘤，而是身體早已一步步變成「它住得很舒服的地方」。

廣告 廣告

張家銘引用2026年刊登於《歐洲分子生物學組織期刊》（The EMBO Journal）的研究指出，該研究以「寄生蟲」來比喻癌細胞。寄生蟲會分泌酵素破壞組織、鑽入血管，並移動到最適合生存的位置；癌細胞同樣會分泌基質金屬蛋白酶（MMP），溶解細胞外結構，為轉移鋪路。轉移型癌細胞結構具高度彈性，也特別偏好在免疫壓力較低、營養充足的器官定居。

張家銘指出，真正令人警惕的是，癌細胞「很會跟免疫系統相處」，它會促進調節型T細胞生成、啟動免疫檢查點訊號，讓免疫細胞變得疲乏，甚至改變自身表面特徵，使其看起來更像正常細胞，並抑制白細胞介素33（IL-33）這類警報訊號，讓免疫系統逐漸降低警覺。

張家銘進一步說明，當調節型T細胞、轉化生長因子β與白細胞介素10長期偏高時，免疫系統可能進入反應較遲鈍的狀態，表現為不易高燒、容易疲倦、小感染拖很久、傷口修復慢等，這樣的體質對癌細胞而言「其實很友善」。

此外，張家銘也提到腸道與代謝的重要性。他指出，腸道是全身最大的免疫感測器，當出現腹脹、排便節律混亂或對多種食物敏感時，可能代表免疫雷達變得模糊；而長期血糖偏高、脂肪肝或運動後恢復慢，則可能形成「乳酸偏高的免疫抑制環境」，對癌細胞更有利。

至於哪些人較容易進入這種狀態，張家銘點出，長期壓力大、睡眠品質差、愛吃甜食、運動量少及腸胃不穩定，都可能讓身體逐漸變成免疫與代謝效率較差的環境。

張家銘強調，若癌細胞是以「寄生模式」存在，真正需要調整的並非只有腫瘤，而是整體免疫生態系，包括作息、飲食、運動與壓力管理。他直言，「真正的抗癌，不是跟癌細胞拚命，而是讓身體變成它住不下去的地方」。

更多三立新聞網報導

才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢

麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長

高市早苗大勝！NHK出口民調出爐 自民黨可望突破300席

勞動部發錢了！年輕人符合資格「最高領10萬」 每月再拿8000元

