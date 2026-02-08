癌細胞像寄生蟲！醫揭「最愛住這種身體」 4大習慣恐養出病

（示意圖／Pixabay）

大多數民眾都生怕自己或親人罹患癌症，基因醫師張家銘指出，從分子醫學觀點來看，癌細胞的存在就像「寄生蟲」，會透過調整免疫與代謝環境，讓人體逐漸變成適合其生存的地方。而張醫師也透露，最好的抗癌策略是讓免疫系統保持良好，身體環境才不利於癌細胞生存，長期調整生活型態從根本降低罹癌風險。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前透過臉書粉專表示，癌細胞本質上屬於基因異常的細胞，與正常細胞不同，對免疫系統而言如同外來物，理論上應被辨識並清除；然而癌細胞若要在體內存活，關鍵不在於生長速度，而是能否躲過免疫監控並建立有利環境。

張醫師引述2026年發表於《歐洲分子生物學組織期刊》的研究指出，癌細胞的行為模式與寄生蟲相似。寄生蟲會分泌酵素破壞組織結構，進入血管並尋找適合生存的器官；癌細胞也會分泌基質金屬蛋白酶，溶解細胞外支撐結構，為轉移鋪路，並偏好免疫壓力較低、營養充足的部位，如肺、肝、腦與骨骼。這些特性顯示，癌症形成並非某天突然長出腫瘤，而是身體長期環境逐步改變，使癌細胞得以定居與擴散。

而研究進一步指出，癌細胞會主動調整免疫系統，增加調節型T細胞、啟動免疫檢查點訊號，使免疫細胞容易疲乏，同時改變自身表面特徵，降低被辨識的機會，甚至抑制具有警報作用的白細胞介素33。長期下來，免疫系統對異常細胞的反應會變得遲鈍，使癌細胞更容易存活。

張醫師表示，當體內調節型T細胞、轉化生長因子β與白細胞介素10長期偏高時，免疫系統會處於反應較低的狀態，雖不易出現高燒等劇烈反應，但清除異常細胞的能力也會下降。這類體質在生活中常表現為容易疲倦、小感染拖很久、傷口癒合慢，或健康檢查數值長期落在邊緣。

此外，腸道是人體最大的免疫感測器，也是白細胞介素33的重要來源。若長期出現腹脹、排便不規律、對食物敏感等情況，可能意味免疫警戒能力下降，為癌細胞提供較有利的環境。代謝狀態同樣關鍵，癌細胞偏好無氧代謝並產生大量乳酸，而乳酸會削弱殺手型T細胞與自然殺手細胞的活性。若長期出現飯後血糖偏高、腹部脂肪堆積、脂肪肝或運動後恢復慢等情形，代表體內可能處於免疫抑制的代謝環境。

張醫師指出，長期壓力大、睡眠品質差、飲食偏甜與精緻澱粉、運動量不足及腸胃功能不穩定者，較容易形成免疫反應遲鈍、代謝效率下降的體質。因此張醫師建議，預防癌症不只針對腫瘤本身，更應調整整體免疫生態，包括維持規律作息、改善腸道健康、減少精緻糖攝取、增加肌肉活動與壓力管理等。

最後張醫師強調，真正的抗癌策略，是讓免疫系統保持良好辨識能力、代謝穩定、腸道健康，使身體環境不利於癌細胞生存；透過長期生活型態調整，降低慢性發炎與免疫抑制狀態，才能從根本降低癌症風險。

