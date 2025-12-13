癌細胞竟會「搶鐵」？最新研究揭露骨轉移為何讓患者愈來愈虛弱！

骨轉移患者的貧血不僅源自腫瘤侵犯骨髓，更是癌細胞與免疫細胞爭奪鐵的結果；唯有理解這場『鐵代謝之戰』，才能開啟改善貧血與抑制腫瘤的新治療方向。

骨轉移是乳癌、肺癌、腎癌等實體癌常見且棘手的併發症，不僅導致骨痛、骨折與脊髓壓迫，許多患者更會出現嚴重缺鐵性貧血。過去醫界認為貧血源自骨髓被腫瘤破壞，但無法解釋低腫瘤負荷也會貧血的情況。近期普林斯頓大學康毅濱教授團隊於 Cell（2025）發表突破性研究，首度揭露癌細胞與免疫巨噬細胞間的「鐵競奪戰」，成功解答這項長年謎題。



骨轉移一直是乳癌、肺癌、腎癌等實體癌治療中最棘手的挑戰之一，不僅造成骨痛、病理性骨折、脊髓壓迫，還常伴隨嚴重貧血，大幅降低患者生活品質。許多臨床醫師觀察到，即使腫瘤治療控制良好，患者仍可能因貧血而出現頭暈、心悸、體力衰弱，影響後續療程進行。

過去醫界認為，這是因為腫瘤侵犯骨髓，導致造血功能被破壞，但一直無法解釋為何有些患者骨髓腫瘤負荷並不高，卻仍然出現嚴重缺鐵性貧血。近期，普林斯頓大學康毅濱教授（Yibin Kang）團隊在 Cell 期刊發表的最新研究（DOI: 10.1016/j.cell.2025.08.013），首度揭露了癌細胞與骨髓免疫細胞之間的「鐵戰爭」，解開了長年困擾醫界的謎團。

研究亮點：癌細胞如何「雙重打擊」骨髓造血

1.癌細胞劫持鐵轉運巨噬細胞

研究團隊發現，在骨轉移灶中聚集大量表達 VCAM1⁺CD163⁺CCR3⁺ 的巨噬細胞，這些細胞原本負責將鐵輸送給紅血球前體，協助血紅蛋白合成。但乳癌細胞會分泌趨化因子吸引這些巨噬細胞，並「攔截」鐵元素，導致紅血球無法合成足夠血紅蛋白，進而出現缺鐵性貧血。





2.癌細胞偽裝成紅血球，強化自身生存

更驚人的是，癌細胞奪走鐵之後，竟會表達 HBB 基因（血紅蛋白β-珠蛋白），自製血紅蛋白來應對骨髓缺氧環境。這不僅提升癌細胞存活力，還加速腫瘤生長與轉移，形成惡性循環。

惡性循環機制圖解

癌細胞劫鐵 → 紅血球缺鐵 → 貧血 → 骨髓缺氧 → 癌細胞表達HBB基因 → 腫瘤更具侵略性 → 進一步破壞造血環境





這是一場腫瘤、免疫與代謝的「三方角力」，最終導致患者臨床表現愈來愈虛弱，而腫瘤卻更加旺盛。

臨床意義與未來治療方向新治療靶點：

巨噬細胞鐵轉運途徑：抑制癌細胞對巨噬細胞的鐵掠奪，保留造血功能。

癌細胞 HBB 表達路徑：阻斷癌細胞自製血紅蛋白能力，抑制其在骨髓中的生存優勢。

臨床可能效益：

減緩骨轉移進展，延長無進展存活期（PFS）

改善貧血症狀，提升患者體力與生活品質

讓化療、標靶或免疫治療能更順利進行

關鍵訊息給患者與醫師

骨轉移患者若出現貧血，不僅要排除出血、營養不良，也需考慮腫瘤與免疫細胞競奪鐵的機制。

早期監測血清鐵蛋白、轉鐵蛋白飽和度，有助於及早發現缺鐵狀態。

臨床試驗將是下一步：未來可望看到針對巨噬細胞鐵代謝或HBB抑制劑的新藥問世。





參考資料

Kang, Y. et al. (2025). Tumor-Associated Macrophage-Mediated Iron Sequestration Drives Anemia in Bone Metastasis. Cell. DOI: 10.1016/j.cell.2025.08.013

Weiss G, Ganz T, Goodnough LT. Anemia of inflammation. N Engl J Med. 2019;381:1148-1157.

Ludwig H, et al. Bone Marrow Microenvironment in Cancer-Induced Anemia. Blood Rev. 2020;41:100643.



