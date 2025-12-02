癌藥不用苦等2週 健保數位事前審查縮短至1天

（中央社記者陳婕翎台北2日電）過去癌症患者確診後，領藥等待時間長達7至14天。健保署強化數位轉型，推廣「癌症數位治理」，今年起以數位取代紙本癌藥事前審查，將用藥等待時間縮短至1天。

衛生福利部中央健康保險署今天辦理「癌症治療數位治理觀摩會」，盼結合數位工具助攻抗癌，從雲端系統新增功能強化臨床決策支持、透過大數據分析及生成式AI解析非結構化報告識別高風險病人即時追蹤，到加速審查流程、精準給付。

根據衛生福利部國民健康署公布的癌症登記報告，民國111年新發生癌症人數較110年增加8531人，平均每4分2秒就有1人罹癌，比前一年快轉17秒。罹癌治療過程中，往往為了讓病人存活，把焦點放在疾病的治療，過去因紙本文書工作繁瑣，健保癌藥審查長達7至14天，患者在等藥過程難免緊張。

健保署長陳亮妤今天向媒體說明，健保署自2004年起推出IC卡，2013年起建立健保雲端系統，不斷優化就醫歷程資訊，健保署持續強化數位轉型，透過結構化病歷資料與國際醫學資料標準FHIR格式的應用，積極推動智能預檢機制，縮短病人用藥等待時間，加速治療進程。

FHIR是快速醫療互操作性資源（Fast Healthcare Interoperability Resources），具資料高互通性優勢，可解決缺乏統一資料交換標準困局，是世界通用新一代國際醫療資料交換標準，但台灣多數醫療院所仍使用舊格式，甚至是紙本作業。

陳亮妤表示，今年起正式改革癌症藥品事前審查，全部都用FHIR格式，以利與國際接軌，這不只是資訊數位化、透明化，也可以讓病人更及早用到藥物，過去紙本資料居多，審查時間需耗費1到2週，醫院以FHIR格式進行癌藥事前審查申請後，癌藥事前審查可以縮短到1天。

根據健保署統計資料，目前有18家醫院以FHIR格式進行癌藥事前審查申請，以今年10月統計，FHIR上傳件數已為醫院整體癌藥申請件數的1/4。

陳亮妤說明，針對各類癌症給付規定，健保將逐步進行結構及自動化審查機制，以可執行的邏輯標準，減少醫院各自解讀差異及自我檢視送件完整性。

另外，11月新增檢驗檢查結果圖形化查詢、肺癌篩檢結果，陳亮妤說，導入AI技術建立智慧檢閱影像報告整合查詢介面等功能，強化臨床決策支持，助攻癌症病人全程照護與整合治療。未來將擴大健保業務數位轉型範圍，利用數據、科技和醫療等專業力，提升癌症病人照護品質。（編輯：管中維）1141202