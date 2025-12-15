癌藥基金屆滿週年 總統承諾「用多少補多少」維持永續

賴清德總統今天(15日)出席「癌症新藥基金週年感恩大會」時表示，政府今年以公務預算挹注癌藥基金新台幣50億元，明年度也將再挹注50億元，後續將視情況持續爭取預算，「用多少補多少」。不過，總統也再次提及中央政府總預算仍卡關一事，呼籲立法院早日通過相關預算，否則勢必衝擊廣大病友的健康權益。

「癌症新藥基金」上路即將屆滿1週年，台灣癌症基金會15日下午舉辦「癌症新藥基金週年感恩大會」，賴清德總統特地出席見證。

總統致詞時表示，「個人即政治」，個人的事就是政治的事、人民的需求就是政府要負責的事，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，他身為醫師出身的總統，一上任便成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並訂下2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。具體作法則是提出「癌症治療三箭」，包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及成立百億癌症新藥基金，精進擴大癌症預防、篩檢與治療。

總統進一步指出，今年癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，擴大篩檢對象與年齡，截至10月已有479萬人次篩檢，比去年同期成長25.2%。精準醫療「次世代基因定序」(NGS)也已在去年5月納入健保給付，預估2萬人受惠。今年並投入公務預算50億元至健保基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，明年度將再挹注50億元，並透過平行審查制度加速新藥納保，使癌症治療不受限於健保總額，降低病友的經濟負擔，並讓台灣的癌症用藥接軌國際指引。

總統表示，癌症新藥基金推動即將屆滿1年，截至今年10月，已累計收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2,300人，預估支付近122億元；後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，「用多少補多少」。他強調，癌症新藥基金的財源一定可以永續，大家不用擔心。

不過，總統也指出，雖然政府有完善的癌症防治計畫，但若明年度中央政府總預算未通過，勢必會影響病友的權益。因此，他再次呼籲立法院盡快通過相關預算。他說：『(原音)但如果明年度的中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必會受到衝擊與影響。因此，我除了要再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。』

總統強調，透過「癌症治療三箭」以及衛福部所推動的各項癌症精進策略，包括加速癌症精準給付、建立癌症大數據資料庫、癌症治療數位轉型、強化病友賦能及參與等，相信必能讓癌症防治環環相扣，達到提高癌症存活率的目標。