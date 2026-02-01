癌逝妻把千萬股權送男閨蜜！他眼紅討「每月45萬撫養費」 遺囑這2字成判決關鍵

深圳一名蔣姓女子因癌離世，將千萬股權贈送給男閨蜜，不料，前夫竟眼紅怒討「每月45萬撫養費」，但法官因遺囑「這2字」駁回。示意圖／取自photoAC

廣東深圳一名蔣姓女子因罹患卵巢癌於2023年4月過世，她生前立下遺囑，將約3000萬元人民幣（約新台幣1.3億元）財產留給2名未成年女兒，但將價值不斐的公司股權遺贈給男友人王先生。蔣女的前夫張先生不滿，認為王先生未盡照顧女兒之責，憤而提告要求歸還股權或支付高額撫養費。近日法院判決出爐，駁回張先生訴求。

臨終前離婚立遺囑 遺產分配引風波

據了解，蔣女士在離世前1個月（2023年3月）剛與第3任丈夫張先生辦理離婚。根據當時協議，2名女兒由蔣女撫養，張先生無需支付撫養費，且張先生在離婚時分得價值逾1000萬元的財產。

蔣女士過世後，依其遺囑規劃，2名未成年女兒繼承約3000萬元財產；友人王先生受贈公司股權；弟弟分得1棟價值約150萬元的房產；母親則未分得遺產。而張先生在蔣女過世後，亦先後獲得3棟深圳房產及15萬元現金，並成為女兒的法定監護人。

前夫提告索討股權 求償每月10萬撫養費

2025年，張先生以自身及2名女兒名義，將獲得股權的王先生及遺囑執行人盧女士告上法院。張先生要求被告將3家公司股權全部過戶給他，或是支付股權收益380萬元；此外，他還要求王先生需每月支付10萬2500元（約新台幣45萬元）撫養費直到女兒22歲，以及每月3.8萬元的抵押款、每月2.2萬元的「監護風險成本」。

張先生主張，蔣女士遺囑中提及「希望」王先生照顧女兒，認為這是附有義務的遺贈，王先生既然拿了股權，就該承擔撫養責任。

法院駁回：遺囑中的「希望」並非法律義務

深圳市南山區人民法院經審理後認為，此案屬遺贈糾紛。雖然《民法典》規定受遺贈人應履行遺囑附帶的義務，但細究蔣女士遺囑內容，其表述為「希望」王先生照顧女兒，這在法律上屬於道德層面的期許，並非將「照顧女兒」設定為「接受股權」的先決條件或法律義務。

法院據此認定，王先生合法取得股權，無需承擔張先生所提出的鉅額撫養費與移轉要求，最終駁回張先生及女兒的全部訴訟請求，且張先生需承擔7萬3400元的案件受理費。

遺囑真實有效 前夫表明將繼續上訴

此外，法院在另一份判決中確認蔣女士的遺囑真實有效，駁回了張先生試圖撤銷遺囑執行人資格的主張；但也確認張先生為女兒的法定監護人，准許將惠州1棟房產過戶至其名下。

面對敗訴結果，張先生於1月30日表示不服，將繼續尋求法律救濟途徑。這起涉及巨額遺產與親情攻防的案件，也引發社會對於遺囑撰寫用語及法律效力的關注。



