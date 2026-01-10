癡情人夫救癌妻散盡家財發文求援 善心人豪贈「50公噸地瓜」籌款

山東一名人夫受善心人捐贈地瓜為妻子籌錢治病。（翻攝微博）

中國山東一名35歲人夫賈長龍的妻子不幸罹患血癌，為了籌措數百萬人民幣的醫藥費，他傾家蕩產後決定上網求援，意外開啟一段地瓜救妻的感人旅程。

為治癌妻傾家蕩產

綜合陸媒報導，賈長龍為了守護罹患白血病的妻子竭盡全力，不但掏空所有存款，還四處奔波借債，但籌到的錢僅夠應付初期療程，後續光是骨髓移植就得花40萬人民幣（約新台幣180萬），若加上標靶藥物更要砸下200萬人民幣（約新台幣900萬），走投無路的他只好在網路上發文求援。

各地人士伸援手

沒想到這份求助換來了50公噸的地瓜餽贈，山東濟南的房姓大哥主動聯繫賈長龍，承諾分批贈送50公噸地瓜讓他販售籌錢，濟南當地市場華強早市與尚膳坊飯店紛紛出借場地，讓他能有個遮風避雨的角落賣貨，原本愁容滿面的賈長龍感受到滿滿的人情味，這場愛心接力更在當地熱烈展開。

善心地瓜狂銷

賈長龍沒想到賣貨進度出乎意料地快，首批1公噸地瓜已迅速完售，後續批次也吸引大批民眾預購支持。媒體的強力放送讓愛心不斷湧入，還有人大批購入地瓜分送，甚至有民眾直接捐錢給他，這些暖心的舉動讓賈長龍感覺不再是孤軍奮戰，這些溫暖都是支撐妻子活下去的動力。

拒絕直播賣貨有原因

對於是否轉戰網路直播賣貨，賈長龍則有自己的原則，他認為電商營運門檻高，缺乏出貨、客服、前端直播等營運條件，更不想用破壞行情的低價傾銷，堅持以略低於市價的合理價格販售，才能對得起當初贈送物資的那份善意。

