癡情女助黑幫老大越獄被捕 遭喊「好光滑」惹怒一票人

一名越南籍女子潛入柬埔寨斯雷省法院（Svay Rieng Provincial Court），趁6名囚犯下囚車時，將槍枝遞給黑幫老大，他立即將槍口指向警員，隨後與女子也是他的情人，一同搭乘接應車輛逃逸，而女子的正面照也跟著曝光，引起討論。

根據外媒《khmertimeskh》報導，11月18日上午，一名身穿黑衣、頭戴棒球帽的情婦潛入法院旁等候囚犯下車，當黑幫老大走向她時，情婦也立即遞上槍枝，黑幫老大於持槍指向警員後，拉著情婦跑向接應車輛逃亡。面對這樣的突襲，守衛頓時四散逃跑，更有人嚇到跌倒在路旁，還被其他囚犯踹了幾腳。

事件發生後，警方立即展開追緝，監獄總局發言人索納丁（Kheang Sonadin）表示，在歷經約90分鐘的追逐後，其中1名囚犯乘坐的逃逸車輛因不明原因失控衝進斯雷省（Svay Rieng）郊區的一處池塘中，隨即被警方逮捕。黑幫老大、情婦和其他囚犯則在19日落網。

而在當地媒體包圍情婦拍攝時，竟有人伸手觸摸她的臉頰，並直呼「好光滑」、「胸部真大」等言詞，立即引發許多網友憤怒，認為無論女子有沒有犯罪，都應受到基本尊重，更有網友直指，這種紀律難怪劫囚這麼輕鬆！

