癡情日男娶回同學媽 相差21歲寫逆天姐弟戀
[NOWnews今日新聞] 日本靜岡縣有一對年齡相差21歲的夫妻，近日在社群平台掀起熱烈討論。他們不僅是年齡差距讓人震驚，其實今年53歲的小綠（みどり）其實是32歲小勇的小學同學的媽媽。小勇才10歲時，在家長會看見小綠時便一見鐘情，成年後展開猛烈追求，最終成功將童年女神娶回家。
綜合日媒報導，小綠和小勇兩人日前在電視節目中公開了他們在新家甜蜜新婚生活的模樣，畫面十分溫馨。其中一幕是小勇在小綠做飯時，片刻不離地從身後抱住她，小綠笑著說「你妨礙到我了」；兩人還透露，他們每天一起洗澡，「幾乎只有上廁所的時候才獨處」，展現出濃烈的愛意。
兩人的相識，可追溯到小勇還是小綠女兒的「同班同學」的時候，當時小學舉行家長會活動，成為兩人第一次見面。小勇對小綠一見鍾情，在坦承自己的心意後，便對小綠展開猛烈追求。
雖然小綠一開始不以為然，認為「你在開玩笑逗我吧」，但最終被小勇的熱情打動，心想「沒有人會這麼愛我了」，於是兩人開始交往。
同居兩年後，小勇提出結婚。小綠起初有所猶豫，認為「為小勇的將來著想，我希望他能和年齡相近的人結婚生子」，因此遲遲不肯登記。此外，小綠的父母也因兩人巨大的年齡差距而強烈反對。
為了打破僵局，展現交往的認真態度，小勇展現出驚人的行動力，僅用一週就決定土地、一個月完成設計，十個月後蓋好新房。
小綠親眼目睹了這一切後深受感動，表示「他竟然有心要與我廝守終生。」小綠的父母看到完成的新家後安心地說「好吧，我們輸了」，讓兩人的愛情終於獲得認可。小綠對小勇一貫不變的「跟著我就對了」的態度感到安心，兩人選擇在新居落成的同時登記結婚。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
馬關條約被續約？蔡阿嘎日機場「實測」結局曝 怒批：習近平唬爛
超過7成台灣人用過外送！日媒佩服「1現象」 深感台日文化差異
中國女大阪勝尾寺破壞「台灣達摩陣」！熱心台遊客幫復原全網讚爆
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 101
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 356
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 44
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 54
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 2
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 7
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
葉珂直播帶貨「嬰兒狂哭」慘中斷！陸網瘋傳黃曉明是生父
葉珂直播帶貨「嬰兒狂哭」慘中斷！陸網瘋傳黃曉明是生父EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 4