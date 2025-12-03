癡情日男娶回同學媽 相差21歲寫逆天姐弟戀

▲日本靜岡縣一對年齡相差21歲的夫妻，近日在社群平台掀起熱烈討論。（圖／翻攝自AbemaTV）

[NOWnews今日新聞] 日本靜岡縣有一對年齡相差21歲的夫妻，近日在社群平台掀起熱烈討論。他們不僅是年齡差距讓人震驚，其實今年53歲的小綠（みどり）其實是32歲小勇的小學同學的媽媽。小勇才10歲時，在家長會看見小綠時便一見鐘情，成年後展開猛烈追求，最終成功將童年女神娶回家。

綜合日媒報導，小綠和小勇兩人日前在電視節目中公開了他們在新家甜蜜新婚生活的模樣，畫面十分溫馨。其中一幕是小勇在小綠做飯時，片刻不離地從身後抱住她，小綠笑著說「你妨礙到我了」；兩人還透露，他們每天一起洗澡，「幾乎只有上廁所的時候才獨處」，展現出濃烈的愛意。

兩人的相識，可追溯到小勇還是小綠女兒的「同班同學」的時候，當時小學舉行家長會活動，成為兩人第一次見面。小勇對小綠一見鍾情，在坦承自己的心意後，便對小綠展開猛烈追求。

雖然小綠一開始不以為然，認為「你在開玩笑逗我吧」，但最終被小勇的熱情打動，心想「沒有人會這麼愛我了」，於是兩人開始交往。

同居兩年後，小勇提出結婚。小綠起初有所猶豫，認為「為小勇的將來著想，我希望他能和年齡相近的人結婚生子」，因此遲遲不肯登記。此外，小綠的父母也因兩人巨大的年齡差距而強烈反對。

為了打破僵局，展現交往的認真態度，小勇展現出驚人的行動力，僅用一週就決定土地、一個月完成設計，十個月後蓋好新房。

小綠親眼目睹了這一切後深受感動，表示「他竟然有心要與我廝守終生。」小綠的父母看到完成的新家後安心地說「好吧，我們輸了」，讓兩人的愛情終於獲得認可。小綠對小勇一貫不變的「跟著我就對了」的態度感到安心，兩人選擇在新居落成的同時登記結婚。

