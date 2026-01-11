〈癡情玫瑰花〉億萬點擊 楊琳狠甩8公斤蛻變潮男

記者王丹荷／綜合報導

億萬點擊神曲〈癡情玫瑰花〉創作歌手楊琳Yang Lin蟄伏3年再出發，在音樂生涯邁入第12年之際推個人首張專輯《FashEmo》，屢遇酸民攻擊陷低潮的他獲羅志祥力挺贈金句「不要臉才能撐住」重新振作再出發，狠甩8公斤成功蛻變成潮流型男全新出擊。

自雙人男子團體「UNDER LOVER」出身的他，過去以1首〈癡情玫瑰花〉紅遍大街小巷，更一舉擠身「億萬點擊歌手」的行列，儘管這幾年歷經團體解散各自單飛，仍堅守歌唱夢陸續發行多首創作單曲，還因此結識了許多圈內好友串起合作緣分。

去年10月楊琳跟柯有倫和宇洋鐘合發期間限定版單曲〈08出門了〉勤跑宣傳，音樂才華更獲得羅志祥的賞識及力挺，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，讓從中累積寫歌技巧及音樂養分的楊琳受益良多，更視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

羅志祥不僅是楊琳音樂之路的「貴人」，更是陪伴他度過低潮期的「心靈導師」；提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，楊琳坦言有長達1年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」而就在這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事。

決心重新振作的楊琳選擇用創作面對自己，在這3年寫了大量不同風格的歌曲，也積極走跳結識各路音樂人與朋友，透過聊天相處來轉換心情；此外他還透過運動來改善身心狀況及體態，每週到象山爬山訓練肺活量，還每週固定3天在早上6點起床去大安森林公園跑步來增進體力；他坦言先前有段時間因為經濟壓力得開源節流，常常1天只吃1餐的方式來省錢兼飲食控制，因此在3個月內受下8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」

新專輯《FashEmo》首波主打歌〈不請自來〉細膩描繪愛情中明知不被需要，卻仍無法抽身的私心與撕裂感，MV特別邀請戲劇女神王萱跨刀演出；楊琳透露是在朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣口頭邀請王萱參與MV拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動，直呼：「真的很夠義氣！」

為此導演在MV劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲1次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況，讓拍攝過程相當順利，只是恰逢拍攝當天遇到超級寒流來襲，讓穿著單薄外套上陣的楊琳苦笑說：「演戲真的比唱歌還難！」

楊琳為新單曲〈不請自來〉MV首次挑戰演戲。（上多利娛樂提供）

楊琳（左）新單曲〈不請自來〉MV與王萱演出對手戲。（上多利娛樂提供）

楊琳為鏟8公斤成潮流型男。（上多利娛樂提供）